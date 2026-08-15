GIT ผนึก NEXTOPIA เปิด “Responsible Jewelry for Sustainable World”

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นรีรัตน์ สันธยาติ ผู้บริหารกลุ่มงาน Sustainability and Investor Relations บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) เปิดงาน “Responsible Jewelry for Sustainable World by GIT x NEXTOPIA” ภายใต้โครงการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน โดยมี ทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย), สุภวัฒน์ เจริญผล ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว (ซ้ายสุด), พฤฒิพงศ์ เกตุปัญญา ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ที่ 2 จากขวา) และ รุ่งอรุณ สุวรรณชาโต นายกสมาคมช่างทองไทย (ขวาสุด) ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Pure Light: ค้นพบคุณค่าที่แท้จริง เบื้องหลังประกายที่ยั่งยืน” เพื่อชวนผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับที่มากกว่าความงดงาม โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน พร้อมเปิดประสบการณ์ผ่าน 5 โซนกิจกรรมหลัก ได้แก่ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Responsible Jewelry, Exclusive Workshops กว่า 15 รอบ, นิทรรษการจัดแสดงผลงานเครื่องประดับไทย, Curated Craft Market ที่รวบรวมร้านอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 15 ร้าน และบริการตรวจสอบอัญมณีพร้อมคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมี Photo Booth และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพิเศษกว่า 500 รางวัล ตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12–18 สิงหาคม 2569 ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน