จุฬาฯ x บี.กริม ผุดโครงการ "Youth for Change: The Mindful Future Contest" ชวนนักศึกษาออกแบบแผนงานและสื่อสร้างสรรค์

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) และสติแอป (Sati App) เปิดตัวโครงการประกวดสร้างสรรค์อนาคตอย่างมีสติ “Youth for Change: The Mindful Future Contest” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชั้น 4 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความท้าทายของภาคธุรกิจและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ เชื่อมโยงสู่บริบทการดำเนินงานจริงของภาคธุรกิจและสังคม ต่อยอดไปสู่การพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวเปิดงานและเปิดตัวโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Building a Better Society through Mindfulness: สำรวจบทบาทของ Mindfulness ในการพัฒนาคน สังคม และนวัตกรรม” โดย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Sati App ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ Mindfulness ในการพัฒนาศักยภาพของคน การสร้างสุขภาวะของสังคม และนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย
โครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะ รวมทีมเพื่อออกแบบแผนงานและสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “ต่างวัย เข้าใจกัน ด้วยพลังสติ – เราจะใช้สติ (Mindfulness) เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในสังคมไทยได้อย่างไร?” ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมอบรมด้าน Mindfulness, Design Thinking, การสื่อสารและการนำเสนอผลงาน รวมถึงได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวคิดให้สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริง โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสนำเสนอในงาน Better Mind Better Bangkok 2026 เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของเยาวชนว่า การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติทางจิตใจเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก ต่างจากความเจ็บป่วยทางกายที่สามารถสังเกตอาการและให้ความช่วยเหลือได้ทันที หากปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อาจสะสมและพัฒนาเป็นปัญหาเรื้อรัง จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักและระบบการดูแลที่ช่วยให้สามารถมองเห็นสัญญาณของปัญหาได้เร็วขึ้น
สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือบทบาทของเพื่อนและคนวัยเดียวกัน ซึ่งมีความใกล้ชิด เข้าใจภาษาและบริบทชีวิตของกันและกัน จึงอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของเพื่อนได้ก่อนผู้อื่น การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนช่วยกันคิดและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนปัญหาสุขภาพจิตที่มองไม่เห็นให้สามารถรับรู้และเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
“โครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest จึงมีความสำคัญในฐานะพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้คิด วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพจิตด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ พร้อมพัฒนาตนเองสู่การเป็น Changemaker ที่มีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเพียงการค้นหาผู้ชนะหรือมอบรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้มองปัญหาอย่างรอบด้าน แลกเปลี่ยนแนวคิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตนเอง เพราะ ทุกการแข่งขันสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมเติบโตและดีขึ้นได้” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว
นอกจากนี้ อธิการบดีจุฬาฯ ยังเน้นย้ำว่า คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ควรพิจารณาเฉพาะสุขภาพกาย แต่ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตควบคู่กันไป หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงสุขภาพจิตมากขึ้น เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ตลอดจนขยายผลไปสู่สถานศึกษา หน่วยงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาก่อนที่จะพัฒนาไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงหรือยากต่อการแก้ไขในอนาคต
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิถีชีวิต ขณะเดียวกัน ความแตกต่างด้านความคิด ประสบการณ์ และมุมมองของคนแต่ละช่วงวัย นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์ความรู้ทางจิตวิทยาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้
โครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest เกิดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ในการนำองค์ความรู้ด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความท้าทายในชีวิตจริง ผ่านการลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดร่วมกับภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกของการจัดโครงการ และให้ความสำคัญกับประเด็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัย” ภายใต้โจทย์ที่มุ่งค้นหาแนวทางใช้แนวคิดด้าน Mindfulness เพื่อเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนแต่ละรุ่น และช่วยสร้างสังคมไทยที่เข้าใจกันมากขึ้น
ตลอดโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เวิร์กช็อป และการโค้ชจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านจิตวิทยา การพัฒนานวัตกรรม และภาคธุรกิจ ก่อนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเป็น ข้อเสนอเชิงนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดเป็นแนวทางหรือโครงการเพื่อสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโอกาสนำเสนอและจัดแสดงผลงานบนเวทีระดับประเทศในปี 2026 และยังมีโอกาสต่อยอดผลงานไปสู่เวทีด้านสุขภาพจิตระดับนานาชาติในปี 2027 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้มุ่งเพียงการแข่งขันหรือการค้นหาผู้ชนะ แต่ต้องการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และคนรุ่นใหม่
“หัวใจสำคัญของโครงการ คือการส่งเสริมให้เยาวชนใช้ทั้ง ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในมนุษย์ มาร่วมกันออกแบบแนวทางที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนและสังคมไทยในระยะยาว” คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 13 กันยายน 2569 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/BNF1FypNmdk4ckCf8