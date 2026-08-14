จัดเต็ม!! OPEN HOUSE x Loopers ชวนเสพสุนทรีย์ "ชีวิตยั่งยืน" ในงาน “USE LOOP REPEAT ครั้งที่ 3”

OPEN HOUSE จับมือ Loopers เนรมิตพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ จัดงาน “USE LOOP REPEAT ครั้งที่ 3” ต้อนรับเทศกาลวันแม่ยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด “Designed by Her: Discover Stories Made to Matter” ถ่ายทอดความอ่อนโยน ความใส่ใจในรายละเอียด และมุมมองอันลึกซึ้งต่อผู้คน สิ่งของ และโลกใบนี้ ผ่านศิลปะการเลือกสรรสิ่งของและการส่งต่อพลังงานบวก เพราะความหรูหราที่แท้จริงในยุคปัจจุบันไม่ใช่การครอบครองสิ่งใหม่ แต่คือการมองเห็นคุณค่า ใส่ใจในที่มา และเลือกส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2569 ณ OPEN HOUSE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ภายในงานเปิดพื้นที่ต้อนรับทุกคนให้มาร่วมค้นพบความหมายของการใช้ชีวิต ผ่าน 4 โซนกิจกรรมไฮไลต์ที่จะเติมเต็มแรงบันดาลใจตลอดทั้งเดือน
1. Stories that inspire meaningful choices (Talk Sessions & Round Table) เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองและบทสนทนาฮีลใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเอง
• Choosing What Matters: ฟังประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมแบ่งปันมุมมองเรื่อง "คุณค่า" ที่เริ่มต้นจากการมองเห็นตัวเอง การซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายชีวิต พร้อมบทบาทการเป็น Mentor และการส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิงรอบตัว
• Small Stories. Big Change.: ร่วมเจาะลึกบทสนทนากับ เอม - ภูมิภัทร และ นัท - สมิชฌน์ เพ็ชร์ดี ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผ่านการเลือกเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เปลี่ยน Eco-Lifestyle ให้กลายเป็นเรื่องสนุก อบอุ่น และทำได้จริง
• Weekly Round Table Talk: ล้อมวงเสวนาหัวข้อสุดเข้มข้นร่วมกับ #FriendOfLoopers อาทิ
o 8 ส.ค. 69: How to stay cool in the boiling world – เคล็ดลับการรักษาความสงบในใจท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความกดดัน
o 15 ส.ค. 69: Entrepre เหนื่อย - Behind the brand Doer in survival mode – แชร์มุมมอง ความเปราะบาง และแรงใจของคน "หาทำ" ทุกสายอาชีพ
o A Reader's World (15 ส.ค. 69 / 14.00 - 16.00 น.): ชวนนักอ่านล้อมวงคุยในธีม "หนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือ" ขนมาได้ทั้งนิยาย นิทาน หรือการ์ตูน เพื่อแบ่งปันความผูกพันและส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้หัวใจฟู
o AI VS Human Intention 22 ส.ค. 69: – สำรวจช่องว่างและคุณค่าระหว่างความสมบูรณ์แบบของ AI กับเจตจำนงและความรู้สึกของมนุษย์
2. Stories Made By You (Craft & Eco Workshops) เปลี่ยนเวลาว่างให้กลายเป็นกระบวนการทางความคิดและจิตใจ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสองมือทั้งในเวิร์กช็อป D.I.Y. ชิ้นงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบอกเล่าเรื่องราวไร้เสียงไปกับภาษามือขั้นพื้นฐาน
• Reborn Stories by Ajinomoto x V Craft Thailand (6 & 8 ส.ค. 69 / 10.00 - 21.00 น.): ชุบชีวิตขยะซองบรรจุภัณฑ์และฝาขวดพลาสติก ให้กลายเป็นพวงกุญแจสุดคราฟต์ด้วยมือคุณ (ตลอดช่วงวันที่ 3–5 และ 9–23 ส.ค. สามารถนำซองและฝาขวดมาร่วมสนุกแลกของรางวัลได้ที่บูธ)
• My Hands, My Voice (6–8 และ 14 ส.ค. 69 / 11.00 - 17.00 น.): เวิร์กช็อปภาษามือไทย เปิดประสบการณ์เรียนรู้ภาษามือพื้นฐานและศัพท์สแลงวัยรุ่นสุดเก๋ ถ่ายทอดโดยผู้สอนเจ้าของภาษาตัวจริง
• Journal Cover by Kear Store (7–9 ส.ค. 69 / 10.00 - 20.00 น.): ออกแบบปกสมุดโน้ตสไตล์คุณในราคา 890 บาท/ท่าน
• Malai Paper Craft by Craft & Sip (7, 10–12 และ 16 ส.ค. 69 / วันละ 2 รอบ): ร่วมครีเอท "พวงมาลัยกระดาษ" โทนสีดอกกล้วยไม้สุดร่วมสมัย มอบเป็นของขวัญแทนใจวันแม่ในราคา 1,290 บาท/ท่าน
• Second Life of Plastics by UncleReeThink (6-9 ส.ค.69/ 10.00 - 21.00 น. และ 12ส.ค.69/ 2 รอบ/วัน): สนุกกับการแปลงถุงพลาสติกใช้แล้วผ่านเทคนิค Heat Press อัดลวดลายตามใจชอบ ทำเป็นสมุดโน้ตสุดเก๋ในราคา 690 บาท/ท่าน
• The Signature Bouquet Special by TwoPetals (21–23 ส.ค. 69 / วันละ 3 รอบ): รังสรรค์ช่อดอกไม้ซ่อนเรื่องราวเฉพาะตัว เปลี่ยนตัวตนและแรงบันดาลใจให้มีชีวิตในราคา 990 บาท/ท่าน
3. Stories Behind the Brand(s) OPEN MARKET: บอกลาความเหนื่อยล้าจากการวิ่งตามกระแสแฟชั่น แล้วมาร่วมสนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนผ่านตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์รักษ์โลก และเสื้อผ้ามือสองคัดเกรดคุณภาพเยี่ยมกว่า 20 ร้านค้า ที่รังสรรค์ขึ้นด้วย "ใจ" เพื่อส่งต่อคุณค่าและความประณีตอย่างแท้จริง ตั้งแต่วันนี้ – 23 ส.ค. 2569
มาร่วมสำรวจสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และส่งต่อพลังงานบวกสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้ในงาน “USE LOOP REPEAT ครั้งที่ 3” ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2569 ณ OPEN HOUSE ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี