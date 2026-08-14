‘เบซินส์ เฮลธ์แคร์’ ชวนปลุกพลังสมดุล 3 ฮอร์โมน ให้ทุกช่วงวัยไปต่ออย่างสตรอง

‘เบซินส์ เฮลธ์แคร์’ (Besins Healthcare) ร่วมแท็กทีมเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมสุดแอคทีฟ ‘MOMmory YPS’ (MOMmory Pilates Flow) พร้อมยกคลาสพิลาทิสในแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้สายเฮลท์ตี้และคู่แม่ลูกเข้าร่วมจอยความฟิตแอนด์ฟิน กว่า 600 คน ณ กลางสวนเบญจกิติ เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่ด้วยพลังงานดี ๆ กันตั้งแต่เช้าตรู่
ภายในงานฯ ภัทราลักษณ์ คงถาวร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมแชร์อินไซต์ความรู้ด้านสุขภาพดีๆ กับการดูแลตัวเองในยุคนี้ ที่นอกจากการออกกำลังกายแล้ว ยังมีเรื่องของ ‘3 ฮอร์โมน’ ตัวท็อป ที่เป็นเหมือนตัวละครหลักในการรักษาสมดุลชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ
เริ่มกันที่ตัวแรก ‘เอสโตรเจน’ (Estrogen) ในฐานะนางเอก เก่งเรื่องผิวพรรณ ความอ่อนเยาว์ และความมีชีวิต ชีวา ของผู้หญิง ถัดมาเป็น โปรเจสเตอโรน (Progesterone) อีกหนึ่งสายซัพพอร์ตมีบทบาทสำคัญในการดูแลเรื่องประจำเดือนและดูแลการตั้งครรภ์ ให้สำเร็จและปลอดภัย สุดท้าย เทสโทสเตอโรน (Testosterone) ระดับพระเอก กับบทบาทฮอร์โมนพลังงานที่ช่วยเสริมความแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อ ฟิตร่างกาย และเติมความแอคทีฟ
นอกจากนี้ ผู้บริหารเบซินส์ ยังบอกอีกว่า “เรื่องฮอร์โมนไม่สมดุลและวัยทอง ไม่ใช่เรื่องของคุณผู้หญิงเท่านั้น แต่คุณผู้ชายก็เจอได้เช่นกัน ดังนั้นการเข้าใจร่างกายจึงเป็นเรื่องของทุกคน ทุกวัย”
๐ สมดุลฮอร์โมน ในชีวิตประจำวัน
สำหรับบรรยากาศบริเวณบูธกิจกรรมของเบซินส์ฯ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้ร่วมงาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและภาพน่ารัก ๆ ของผู้เข้าร่วมงานที่สนุกกับเกมส์รับของที่ระลึก การตรวจสุขภาพฮอร์โมนเพศ และสัมผัสประสบการณ์ด้าน Wellness ไปด้วยกัน สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกกำลังกาย แต่เป็นเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายผ่านทั้งการเคลื่อนไหว การดูแลฮอร์โมน การพักผ่อน และการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
หนึ่งในภาพที่เห็นได้ชัด คือกลุ่มคู่แม่ลูกทั้งลูกสาวและลูกชายที่ชวนคุณแม่มาร่วมกิจกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของตัวเอง ต่างให้ความสำคัญกับการสร้างรูทีนสุขภาพในชีวิตประจำวัน ทั้งการตื่นเช้าเพื่อออกกำลังกาย ควบคุมการรับประทานอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม รวมถึงตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานผู้หญิงยุคใหม่ยังสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจต่อการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องฮอร์โมนมากขึ้น หลายคนหันมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจนกับร่างกาย รวมถึงแนวทางการดูแลตัวเองในช่วงเข้าสู่ภาวะวัยทอง
ขณะที่ การออกกำลังกายจึงไม่ได้ถูกมองเพียงเรื่องของการดูแลรูปร่าง แต่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย และสร้างสมดุล ส่วนการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ และการหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness Routine ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น
จากความ ‘ฮอต’ ของบูธเบซินส์ฯ และเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานคนรุ่นใหม่ทุกเพศ และต่างวัยรุ่นใหญ่ ในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพและฮอร์โมนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่พร้อมจะจูงมือคนในครอบครัว มาเรียนรู้และดูแลตัวเองร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถ ‘ใช้ชีวิตไปต่อได้อย่างสมดุล สดใส และยั่งยืนในทุกช่วงวัย’ แม้จะเข้าสู่ภาวะวัยทอง พร้อมการดูแลระดับฮอร์โมนทดแทน เพื่อให้ร่างกายคงความฟิตและสดใส เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกวัน