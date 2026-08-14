อพท.เชียงราย สร้างชุมชนนักออกแบบ-เครือข่ายนักสร้างสรรค์ หนุนเชียงราย “เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ” ครั้งที่ 4

นายพลากร บุปผาธนากร ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย (อพท.เชียงราย) จัดกิจกรรม “การพัฒนาชุมชนนักออกแบบและเครือข่ายนักสร้างสรรค์ สนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การอบรมวันนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษ Butch Carungay, Focal Point จากเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ UNESCO Creative City of Design มาสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไอเดียการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
การอบรมในครั้งนี้เน้น “การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารแบรนด์” เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) เครื่องมือการตลาดสมัยใหม่ (Design x Technology: AI, AR/VR, and Metaverse for Creative) 2) การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing and E-Commerce for Designers) 3) การสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสารแบรนด์ (Personal Branding & Storytelling) และ 4) ระบบนิเวศความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Building Community & Ecosystem) พร้อมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Create Your Digital Presence” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ฝึกสร้างช่องทางสื่อสารของธุรกิจ เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และต่อยอดสินค้าและบริการสู่โอกาสทางการตลาดในยุคดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เชียงรายสู่การสร้างมูลค่า และสนับสนุนเชียงรายสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ” อย่างต่อเนื่อง