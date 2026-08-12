วธ.จัดคอนเสิร์ต "Thai Youth Jazz" ครั้งที่ 2 เปิดเวทีเยาวชนไทยโชว์ศักยภาพดนตรีแจ๊ส สร้างศิลปินรุ่นใหม่สู่เวทีระดับประเทศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ต Thai Youth Jazz ภายใต้โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี Thai Youth Jazz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดันเยาวชนก้าวสู่การเป็น ศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการดนตรีและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ต Thai Youth Jazz ภายใต้โครงการส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี Thai Youth Jazz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีแจ๊ส พร้อมผลักดันเยาวชนก้าวสู่การเป็นศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการดนตรีและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี Thai Youth Jazz อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีจากทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือก การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาทักษะกับผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีแจ๊ส ก่อนก้าวสู่เวทีการแสดงจริง โดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานและศักยภาพของสมาชิกวง Thai Youth Jazz ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตลอดโครงการ
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินศิลปาธร ได้แก่ นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี พ.ศ. 2560 นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2550 นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560 และร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษาและสถาบันดนตรี ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นเกียรติรับชมการแสดงและให้กำลังใจเยาวชนเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยผ่านมิติทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีของเยาวชนไทย สร้างพื้นที่ แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดศักยภาพ สู่การประกอบอาชีพและการแสดงในระดับประเทศและนานาชาติ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแสดงของวง Thai Youth Jazz (TYJ) ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชน ผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้น โดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ประกอบด้วยบทเพลงแจ๊สจำนวน 13 บทเพลงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแจ๊สแบบดั้งเดิม แจ๊สแบบคลาสสิกอย่าง 88 Basie Street บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้กับศิลปินรับเชิญเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่าง แพร ชนา และบทเพลงแต่งใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ร่วมถ่ายทอดบทเพลงบนเวทีกับสมาชิกวง Thai Youth Jazz อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้การอำนวยเพลงและควบคุมวงโดย รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี และคณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุภาพ คำมา และ ดร.โสภณ สุวรรณกิจ ซึ่งร่วมออกแบบและเรียบเรียงบทเพลงให้มีความร่วมสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ของดนตรีแจ๊ส พร้อมผสานเทคนิคการบรรเลงและความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชนไทยได้อย่างกลมกลืน สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมตลอดการแสดง และตอกย้ำถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีดนตรีทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการ Thai Youth Jazz จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาเยาวชนผ่านมิติทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านดนตรีแจ๊ส พร้อมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดสู่เส้นทางวิชาชีพด้านดนตรี และพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต