GCNT Expo 2026 เปิดเวที “SDGs Young Creator 2026” ชวนเยาวชนผลิตสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ชิงรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (United Nations Global Compact Network Thailand: GCNT) เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) นักศึกษาระดับ ปวช.ปวส. และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ SDGs Young Creator 2026 หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ GCNT Expo 2026 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การผลิตสื่อด้านความยั่งยืนจากประสบการณ์จริง พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท และรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
โครงการ SDGs Young Creator 2026 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสาร ด้านความยั่งยืน (Sustainability Communicators) ผ่านการเรียนรู้ประเด็น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ควบคู่กับการฝึกทักษะด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งการเขียนข่าว การเล่าเรื่อง (Storytelling) การถ่ายภาพ การผลิตวิดีโอ การออกแบบกราฟิก และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้และ แรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ผู้เข้าร่วมจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในฐานะ SDGs Young Creator ภายในงาน GCNT Expo 2026 ระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2569 ณ True Digital Park โดยร่วมเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ และผลิตสื่อจากกิจกรรมจริงของงาน ก่อนนำมาต่อยอดเป็นผลงานในรูปแบบวิดีโอสั้นสำหรับ TikTok หรือบทความพร้อมภาพประกอบและอินโฟกราฟิก ซึ่ง GCNT จะเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนสู่สาธารณะ
ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) กล่าวว่า “ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และไม่มีใครมีคำตอบทั้งหมดคนเดียว โจทย์ของเราไม่ใช่แค่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง แต่คือการมองเป็นโอกาสที่แตกต่างหลากหลาย แล้วช่วยกันหาทางไปต่อ GCNT Expo 2026 จึงอยากชวนทุกคนมาคุยกัน มาแชร์ไอเดีย เรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะทางออกที่ดีที่สุด เกิดจากการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมจริงๆ” ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ GCNT กล่าว
โครงการ SDGs Young Creator จัดขึ้นต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นของ GCNT ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านความยั่งยืน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและการสื่อสารสู่สาธารณะ ที่ผ่านมา มีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และร่วมเป็นพลังสำคัญ ในการเผยแพร่เรื่องราวด้านความยั่งยืนให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ในวงกว้าง
โครงการเปิดรับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2–10 คน (สามารถคละสถาบันได้) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และมหาวิทยาลัย ที่สนใจประเด็นความยั่งยืนและการผลิตสื่อ โดยสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน จะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thai SDGs Micro-Primer ขององค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ก่อนยื่นใบสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วม Online Orientation และ Onsite Workshop เกี่ยวกับการผลิตสื่อก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจริง ในงาน GCNT Expo 2026 และส่งผลงานภายในวันที่ 18 กันยายน 2569
โดยสามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
• วิดีโอสั้น (VDO Clip) พร้อม Caption สำหรับเผยแพร่บน TikTok
• บทความพร้อมภาพประกอบและ Infographic สำหรับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของ GCNT
GCNT จะเริ่มเผยแพร่ผลงานตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมมอบรางวัล Top Content ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศมูลค่า 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 10,000 บาท รวมถึงรางวัล Top Engagement จำนวน10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 140,000 บาท
นอกเหนือจากประสบการณ์การเรียนรู้และการประกวด ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รับการเชิญชวนเข้าร่วมเป็น เครือข่าย เยาวชน GCNT (GCNT Youth Network) เพื่อร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนกับ GCNT และภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนระดับประเทศ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2569 ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://si.globalcompact-th.com/application_sdgsyoungcreator2026/ Facebook: UN Global Compact Network Thailand (GCNT)