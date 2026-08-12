DKSH หนุนผู้หญิงทุกช่วงวัย ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วันแม่นี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DKSH มุ่งเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้หญิงในสามช่วงวัย ได้แก่ สุขภาพปากมดลูก การตั้งครรภ์ และวัยหมดประจำเดือน พร้อมส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และเข้ารับคำปรึกษาเพื่อรับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์ทันทีเมื่อสังเกตพบอาการผิดปกติ สะท้อนความมุ่งมั่นของดีเคเอสเอชในการส่งมอบบริการด้านสุขภาพสำหรับทุกคน
หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DKSH ผู้ให้บริการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างครบวงจร สำหรับบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัทผู้ผลิตยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของความต้องการด้านสุขภาพของคุณแม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัย พร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงตรวจสุขภาพเป็นประจำ หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย และปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่สุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ ไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน
DKSH ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับ MSD เพื่อขยายการเข้าถึงวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี (HPV) รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการแพทย์ที่มีข้อมูลทางคลินิกรองรับ อาทิ สเปรย์พ่นช่องคลอดสำหรับดูแลรอยโรคบริเวณปากมดลูกระยะเริ่มต้น และผลิตภัณฑ์สำหรับอาการช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย และในวันแม่นี้ ขอเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทันทีเมื่อพบข้อกังวลหรืออาการผิดปกติ เพื่อดูแลปกป้องสุขภาพเชิงรุกของตนเองในทุกช่วงอายุ
๐ ดูแลสุขภาพผู้หญิงด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
อาการผิดปกติของปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ (sexually active) ประมาณ 8 ใน 10 คน เคยติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) มาก่อนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่ส่วนใหญ่กลับไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง แม้ว่าการติดเชื้อหลายกรณีจะหายได้เองตามธรรมชาติ แต่มีมากกว่า 15% ที่การติดเชื้อยังคงเรื้อรัง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่มะเร็งปากมดลูกได้หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การตรวจพบเชื้อเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ผู้หญิงหลายคนลังเลที่จะพูดคุยอย่างเปิดใจหรือไม่กล้าเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที DKSH สนับสนุนการเข้าถึงทางเลือกในการดูแลรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ารับการดูแลรักษา พร้อมทั้งลดความกังวลทางด้านจิตใจว่าโรคจะลุกลาม
๐ การดูแลคุณแม่ คือการดูแลลูกน้อย
การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอาจมาพร้อมกับความท้าทาย ผู้หญิงหลายคนต้องเผชิญปัญหาสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้น การดูแลสุขภาพในช่องคลอดจึงมีส่วนสำคัญสำหรับการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน เพราะภาวะบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของคุณแม่และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ มากกว่า 50% ของผู้ป่วยภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียมักจะกลับมาเป็นซ้ำภายใน 6 ถึง 12 เดือนหลังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ , DKSH จึงสนับสนุนให้ผู้หญิงปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในทุกช่วงของการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร
๐ คุณแม่ควรได้ใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่
วัยหมดประจำเดือนและระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในช่องคลอด อาจทำให้เกิดอาการช่องคลอดแห้ง รู้สึกไม่สบายตัว ติดเชื้อซ้ำซ้อน และมีอาการผิดปกติทางระบบปัสสาวะ DKSH สนับสนุนให้ผู้หญิงปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในช่องคลอด และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อหมดประจำเดือน การใส่ใจดูแลสุขภาพในเชิงรุกของคุณแม่วัยหมดประจำเดือนก็สำคัญไม่น้อยกว่าการดูแลสุขภาพปากมดลูกและการตั้งครรภ์ ด้วยพันธกิจของในการส่งมอบ “บริการด้านสุขภาพสำหรับทุกคน” DKSH จึงพร้อมสนับสนุนการดูแลสุขภาพในทุกช่วงชีวิตของผู้หญิงทุกคน
หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ DKSH มุ่งมั่นเชื่อมโยงนวัตกรรมทางการแพทย์ให้เข้าถึงทุกคน ด้วยความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นหัวใจหลัก เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในวงกว้าง พร้อมเดินหน้าขยายการเข้าถึงโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้ป่วย