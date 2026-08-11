ซีพีแรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 2.88 แสนตารางเมตร สานต่อ “CPRAM Green Life” ปีที่13

นายกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เดินหน้าโครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ปีที่ 13 ย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นประธานในงานดังกล่าว ในการนี้ ท่านพระเดชพระคุณพระวชิภาวนา วิ. เจ้าคณะตำบลมะกอก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง มอบผ้าจีวรเพื่อใช้ผูกต้นไม้ เป็นกุศโลบายสร้างจิตสำนึกรัก ปกป้องหวงแหนผืนป่า พร้อมปลูกต้นไม้ 200 ต้น และส่งมอบพันธุ์กล้าไม้กว่า 300 ต้น ให้กับตัวแทนชุมชน ภายใต้กิจกรรม “แสนกล้าสู่แสนต้น” เพื่อร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง จังหวัดลำพูน
ตลอดระยะเวลา 13 ปีของโครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ซีพีแรมได้ปลูกต้นไม้สะสมแล้วกว่า 66,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่รวม 288,000 ตารางเมตร พร้อมส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ผ่านกิจกรรม “แสนกล้าสู่แสนต้น” สะสมมากกว่า 90,000 ต้น เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้สะสม 120,000 ต้น ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และร่วมสร้างโลกที่สมดุลให้กับคนรุ่นต่อไป