เดอะ วันฯ เดินหน้าลดคาร์บอนกว่า 15.15 ตัน ภายใน 6 เดือน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องเร่งหามาตรการประหยัดพลังงาน รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประหยัดพลังงาน พร้อมมีมาตรการให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home รวมถึงพิจารณามาตรการเพิ่มเติม หากสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานของประเทศ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ขานรับนโยบายภาครัฐ ด้วยการเดินหน้ายกระดับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ การปิดระบบปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 30 ถึง 60 นาที รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทันทีหลังใช้งานเสร็จ และการจัดรูปแบบ Work From Home ตามแผนบริหารพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 11.5
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 531 ต้นต่อปี พร้อมลดค่าไฟกว่า 2.8 แสนบาท ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงด้วยการ Work From Home ได้ราว 3.65 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า สะท้อนความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรสื่อที่เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG
โดยได้มีการติดตามการใช้พลังงานระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ไฟฟ้ารวม 1,046,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลง 20,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,066,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง
การลดการใช้พลังงานดังกล่าว ส่งผลให้ ค่าไฟฟ้าลดลง 283,266.15 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.2
พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,562 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 531.1 ต้นต่อปี ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยยังปรับลดลง
จาก 4.3194 บาทต่อหน่วย ในปี 2568 เหลือ 4.1312 บาทต่อหน่วย ในปี 2569 หรือลดลง 0.1882 บาทต่อหน่วย สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานและการควบคุมต้นทุนด้านพลังงานที่ดีขึ้นขององค์กร
นอกจากนี้ ผลสำรวจการปฏิบัติงาน Work From Home จากการทำงานของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 76 คน ในช่วงเวลาดังกล่าว ช่วยลดการเดินทางได้รวมกว่า 2,799 กิโลเมตร ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,645.94 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e) ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการ พนักงานส่วนใหญ่เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ ขณะที่บางส่วนใช้รถไฟ, รถโดยสารสาธารณะ และรถสองแถวหรือใช้การเดินทางหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนั้น การทำงานจากที่บ้านจึงช่วยลดการใช้ยานพาหนะ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทาง และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในอีกทางหนึ่ง
จากผลสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเครือ “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมขับเคลื่อนองค์กรสื่อสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะทุกหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนองค์กร แต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย