เมื่อมาสโลว์ตื่นขึ้นในศตวรรษที่ 21 ชั้นที่หกของมนุษย์ และพิมพ์เขียวของอารยธรรมใหม่ / ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นงานเขียนเชิงจินตนาการ (Imaginative Non-fiction) เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของแนวคิด มิใช่การอ้างว่าอับราฮัม มาสโลว์ได้กล่าวถ้อยคำหรือมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 จริง
มนุษย์ไม่เคยมีทรัพยากรมากเท่านี้ ไม่เคยเชื่อมต่อกันมากเท่านี้ ไม่เคยมีเทคโนโลยีทรงพลังเท่านี้ และไม่เคยรู้สึกว่างเปล่ามากเท่านี้
หากอับราฮัม มาสโลว์ตื่นขึ้นในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่เขาจะตกใจที่สุดอาจไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์
แต่คือโลกที่เติมเต็มพีระมิดของเขาได้เกือบทุกชั้น แล้วกลับยิ่งรู้สึกไร้ความหมายกว่าเดิม
เช้าวันหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในปฏิทินของประวัติศาสตร์ เขาลืมตาขึ้นในมหานครที่มนุษย์เชื่อมต่อกันทั้งโลกภายในเสี้ยววินาที เห็น AI สร้างภาษา ภาพ และดนตรีได้ราวกับมนุษย์ เห็นความมั่งคั่งและเสรีภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่กลับเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยว ความวิตกกังวล และความรู้สึกว่าชีวิตขาดจุดหมาย
เขานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนถามคำถามเดียวที่สั่นทั้งห้อง
“พวกคุณยังใช้พีระมิดของผมอยู่หรือ?”
ผู้คนตอบอย่างภาคภูมิใจว่า ใช่ มันอยู่ในตำรา ธุรกิจ นโยบาย และการบริหารแทบทุกระดับ
มาสโลว์เงียบไป แล้วกล่าวเพียงประโยคเดียว
“ถ้าอย่างนั้น…ผมคงต้องเขียนมันใหม่”
ไม่ใช่เพราะมันผิด แต่เพราะโลกได้เปลี่ยนไปจนคำถามเดิมไม่พออีกแล้ว
หลายคนรู้จักอับราฮัม มาสโลว์ผ่านภาพ “พีระมิดแห่งความต้องการ” (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งอธิบายว่ามนุษย์ค่อย ๆ พัฒนาจากการแสวงหาความอยู่รอด ไปสู่ความปลอดภัย ความรักและการเป็นส่วนหนึ่ง การได้รับการยอมรับ และท้ายที่สุดคือการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง (Self-Actualization)
ทฤษฎีนี้ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อจิตวิทยา การศึกษา การบริหารธุรกิจ และการพัฒนามนุษย์ตลอดศตวรรษที่ 20 เพราะมันทำให้เราเชื่อว่าหากสังคมสามารถตอบสนองความต้องการแต่ละระดับได้ มนุษย์ก็จะค่อย ๆ เติบโตไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แต่ศตวรรษที่ 21 กลับตั้งคำถามใหม่ เมื่อผู้คนจำนวนมากเติมเต็มพีระมิดได้แทบทุกชั้นแล้ว กลับยังรู้สึกว่างเปล่า โดดเดี่ยว และไร้ความหมาย หากมาสโลว์ได้เห็นโลกวันนี้ เขาอาจไม่ได้รื้อพีระมิดของตนทิ้ง หากแต่จะถามว่า “มีบางชั้นที่เราลืมไปหรือไม่”
~ ชั้นที่หกที่ถูกลืม
สิ่งที่คนส่วนใหญ่จำได้เกี่ยวกับมาสโลว์คือพีระมิดห้าชั้น ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐาน ความปลอดภัย ความรักและการเป็นส่วนหนึ่ง การได้รับการยอมรับ ไปจนถึงการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง
ภาพนั้นเรียบง่าย สวยงาม และทรงพลัง จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาที่แพร่หลายที่สุดในโลก
แต่ในช่วงปลายชีวิต มาสโลว์เองเริ่มไม่พอใจกับภาพนั้น
เขาศึกษาประสบการณ์ที่เรียกว่า “Peak Experiences” และพบว่ามนุษย์บางกลุ่มไม่ได้หยุดอยู่ที่การแสวงหาความสำเร็จเพื่อตนเอง หากแต่โหยหาการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง เขาเรียกสิ่งนั้นว่า Self-Transcendence หรือ “การก้าวข้ามตัวตน” และเสนอไว้ในงานช่วงท้ายชีวิตราวปี 1969 ก่อนจะเสียชีวิตในปี 1970 โดยยังไม่ทันพัฒนาแนวคิดนี้ให้สมบูรณ์
นี่คือเหตุผลที่ตำราส่วนใหญ่ไม่พูดถึงชั้นที่หก ไม่ใช่เพราะมันไม่มีอยู่ แต่เพราะมันมาไม่ทันกลายเป็นทฤษฎีที่สอนกันแพร่หลาย เวอร์ชันห้าชั้นที่คุ้นเคยกันทั่วโลกจึงเป็นภาพตัดตอนของความคิดที่ยังไปไม่ถึงปลายทางของมาสโลว์เอง
การที่โลกจดจำมาสโลว์ในเวอร์ชันห้าชั้น จึงไม่ใช่เพียงการตกหล่นของรายละเอียดทางวิชาการ แต่มันคือการทำให้โครงการพัฒนามนุษย์ของศตวรรษที่ 20 หยุดอยู่ที่ “ตัวตน” และไม่เคยไปถึง “ความสัมพันธ์”
~ หากมาสโลว์เดินอยู่ในมหานครวันนี้
เขาจะพบปรากฏการณ์ที่พีระมิดเดิมอธิบายได้ไม่หมด
คนจำนวนมากมีอาหาร มีบ้าน มีการศึกษา มีอาชีพ และได้รับการยอมรับ แต่กลับรู้สึกว่างเปล่า หลายคนประสบความสำเร็จทุกมาตรวัดของสังคม แต่ถามตัวเองทุกคืนว่า “ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร”
ในขณะเดียวกัน คนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ร่ำรวยหรือมีชื่อเสียง กลับมีความหมายในชีวิตอย่างลึกซึ้ง เพราะกำลังรับใช้บางสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเอง
ตัวอย่างที่จับต้องได้คืออาสาสมัครดับเพลิงในพื้นที่ห่างไกล ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือแพทย์ที่เลือกทำงานในชุมชนชนบท แม้รายได้และสถานะทางสังคมจะไม่สูง แต่กลับรายงานความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกมีความหมายในระดับสูง สิ่งที่ต่างกันไม่ใช่ทรัพยากรที่พวกเขามี แต่คือสิ่งที่พวกเขารับใช้
มาสโลว์จะเริ่มเข้าใจว่า ปัญหาของศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่การขาดโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพ
แต่คือ “วิกฤตของความหมาย”
มนุษย์ไม่เพียงต้องการ “เป็นตัวเอง” มนุษย์ต้องการ “เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง”
~ พีระมิดไม่ใช่บันได แต่คือภูมิทัศน์
ความเข้าใจเดิมมองว่ามนุษย์ต้องไต่จากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนตามลำดับ แต่ชีวิตจริงไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเช่นนั้น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอาจสูญเสียความหมาย ศิลปินที่ยากจนกลับมีชีวิตที่เปี่ยมพลัง นักกิจกรรมที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินอาจมีความสงบภายในมากกว่าผู้บริหารระดับสูง
ในช่วงวิกฤต ผู้คนอาจถอยกลับไปแสวงหาความปลอดภัยก่อน ในช่วงแห่งความรักหรือศรัทธา พวกเขาอาจก้าวกระโดดสู่การเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่ผ่านชั้นกลางเลย
มนุษย์เคลื่อนที่ ขึ้น ลง และข้ามชั้น ได้ตลอดเวลาตามบริบท วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
พีระมิดจึงไม่ใช่บันได แต่คือ “ภูมิทัศน์ของความเป็นมนุษย์”
~ Self-Actualization คือประตู ไม่ใช่ปลายทาง
มาสโลว์จะไม่ปฏิเสธ Self-Actualization ตรงกันข้าม เขาจะยืนยันว่ามันจำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
การเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้มนุษย์มีฐานที่มั่นคงพอจะมองออกไปนอกตัวเอง คนที่ยังไม่รู้จักตัวเองมักไม่มีอะไรจะให้
ส่วน Self-Transcendence คือก้าวถัดไป—การนำตัวตนที่มั่นคงนั้นไปรับใช้สิ่งที่ใหญ่กว่า
ความแตกต่างจึงไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่คือลำดับที่ต่อเนื่องกัน จาก “ฉันจะสำเร็จได้อย่างไร” สู่ “ฉันจะรับใช้อะไรที่ใหญ่กว่าฉัน”
ชั้นที่หกจึงไม่ใช่การละทิ้งตัวตน
แต่คือการค้นพบว่าตัวตนดำรงอยู่ได้อย่างมีความหมายก็เพราะความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น
~ เมื่อจิตวิทยากลายเป็นสถาปัตยกรรมของอารยธรรม
หากอ่านมาสโลว์ผ่านสายตาของศตวรรษที่ 21 พีระมิดแห่งความต้องการอาจไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีจิตวิทยา หากคือ พิมพ์เขียวของการออกแบบอารยธรรม
เพราะคำถามว่า “มนุษย์ต้องการอะไร” เป็นคำถามเดียวกับ “สถาบันควรถูกออกแบบอย่างไร”
สถาบันไม่ได้ทำงานด้วยตัวมันเอง แต่ทำงานผ่านการตัดสินใจสะสมของคนจำนวนมากที่อยู่ในนั้น
หากคนส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ระยะสั้นของตนเป็นหลัก ระบบก็จะให้รางวัลแก่พฤติกรรมนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นวัฒนธรรม
วิกฤตการเงินโลกปี 2008 เป็นตัวอย่างชัดเจน ผู้บริหารจำนวนมากในสถาบันการเงินตัดสินใจเพื่อผลตอบแทนระยะสั้น แม้จะรู้ว่าความเสี่ยงเชิงระบบกำลังสะสม นี่คือภาพของอารยธรรมที่ Self-Actualization เดินหน้าเต็มที่ในระดับปัจเจก แต่ไม่มี Self-Transcendence มารองรับในระดับสถาบัน
ในทางกลับกัน ประเทศที่มีวัฒนธรรมความไว้เนื้อเชื่อใจและการร่วมมือสูง มักสามารถออกแบบนโยบายสาธารณะที่ต้องอาศัยการเสียสละร่วมกันได้ดีกว่า เพราะพลเมืองมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง สถาบันคือกลไกที่แปลงแรงจูงใจของคนจำนวนมากให้กลายเป็นทิศทางของทั้งระบบ
~ พิมพ์เขียวของอารยธรรมใหม่
หากพีระมิดห้าชั้นเป็นรหัสของอารยธรรมอุตสาหกรรม ชั้นที่หกอาจเป็นรหัสของอารยธรรมปัญญา
ในโลกที่ AI สามารถทำงานจำนวนมากแทนมนุษย์ได้ คำถามสำคัญจะไม่ใช่ “มนุษย์ทำอะไรได้” แต่คือ “มนุษย์มีไว้เพื่ออะไร”
คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การออกแบบระบบที่ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองเชื่อมโยงกับผู้อื่น ธรรมชาติ ชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ
นั่นหมายถึงการศึกษาไม่ใช่เพียงการสร้างแรงงาน แต่สร้างผู้รับใช้ส่วนรวม
เศรษฐกิจไม่ใช่เพียงการเพิ่ม GDP แต่เพิ่มคุณค่าที่แบ่งปันได้
เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงการเร่งความสามารถ แต่ขยายความรับผิดชอบ
การเมืองไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่ออำนาจ แต่เป็นการออกแบบอนาคตร่วมกัน
นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า Civilization Imagineering—การออกแบบอารยธรรมอย่างมีเจตนา โดยใช้เทคโนโลยี สถาบัน วัฒนธรรม และคุณธรรมเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกัน
~ ประโยคสุดท้ายของมาสโลว์
ก่อนจากไป เขาอาจไม่ได้ทิ้งพีระมิดใหม่ไว้บนกระดาษ
แต่ทิ้งคำถามไว้ในใจของเรา
“อารยธรรมของพวกคุณกำลังสร้างคนที่เก่งขึ้น หรือกำลังสร้างคนที่พร้อมรับใช้สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง”
เพราะในท้ายที่สุด มนุษย์ไม่ได้เติบโตเต็มที่เมื่อเขากลายเป็นตัวเอง
มนุษย์เติบโตเต็มที่เมื่อเขากลายเป็น “ของขวัญต่อโลก”
และบางที ชั้นที่หกของมาสโลว์ อาจไม่ใช่เพียงขั้นสุดท้ายของการพัฒนามนุษย์
แต่อาจเป็น “จุดเริ่มต้นของอารยธรรมใหม่”
บทความโดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม