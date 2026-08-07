เต็ดตรา แพ้ค ผุด "บรรจุภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียนจากพืชครั้งแรกในไทย" ในผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ เฟรชมิลค์

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ Tetra Rex® Plant-based ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนจากพืชที่ใช้กระดาษแบบไม่ฟอกสี Tetra Pak® Craft ในประเทศไทย โดยเชียงใหม่เฟรชมิลค์เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายแรกของประเทศที่นำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ Mulk (มัก) และนมโปรตีนสูง Mulk+ (มักพลัส) รุ่นใหม่
ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผสานคุณภาพเข้ากับทางเลือกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิล ขณะเดียวกันยังคงรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคคาดหวังจากผลิตภัณฑ์นมไว้ได้
บรรจุภัณฑ์ที่เปิดตัวครั้งนี้ เป็นกล่องรุ่น Tetra Rex® ของเต็ดตรา แพ้ค ที่มีรูปทรงจั่วสำหรับผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น และมีเอกลักษณ์ของวัสดุกระดาษบรรจุภัณฑ์แบบไม่ฟอกสี Tetra Pak® Craft ผ่านการรับรองแหล่งที่มาจากองค์การจัดการป่าไม้ (Forest Stewardship Council™ หรือ FSC™) โดยกล่อง Tetra Rex® Plant-based นี้ ยังใช้พลาสติกพอลิเมอร์ที่ผลิตจากอ้อยมาทำเป็นชั้นเคลือบปกป้องและฝาปิด โดยโครงสร้างชั้นต่าง ๆ ช่วยสร้างเกราะป้องกันอากาศ ความชื้น และออกซิเจน เพื่อคงไว้ซึ่งรสชาติ คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของนมสดภายในกล่อง
นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าอนาคตของบรรจุภัณฑ์อาหาร คือการสร้างคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นตลอดทุกขั้นตอนของประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค ด้วย Tetra Rex® Plant-based และ Tetra Pak® Craft แบรนด์ต่าง ๆ จึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์กับความยั่งยืนอีกต่อไป เพราะบรรจุภัณฑ์รุ่นนี้สามารถปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ผลิตมาจากวัสดุหมุนเวียนและมีดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ความร่วมมือกับเชียงใหม่เฟรชมิลค์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นในประเทศไทย”
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของเชียงใหม่เฟรชมิลค์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ประกอบด้วย ‘Mulk’ นมโคพาสเจอร์ไรส์สำหรับการบริโภคในทุก ๆ วัน ขนาด 945 มิลลิลิตร เหมาะสำหรับครอบครัว และ ‘Mulk+’ นมโปรตีนสูงปราศจากแลคโตส ขนาด 400 มิลลิลิตร ให้โปรตีนสูงสุด 39 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค มีให้เลือก 3 รสชาติ ได้แก่ รสจืด รสช็อกโกแลต และรสน้ำผึ้ง
นางสาวธมล ทิพย์เนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับทุกครอบครัวในประเทศไทย โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความใส่ใจและคุณภาพ สำหรับ Mulk และ Mulk+ เราต้องการมอบทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค ทั้งสำหรับการบริโภคนมในชีวิตประจำวันของครอบครัว และโภชนาการโปรตีนสูงสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการดูแลผู้บริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมจากภาคเหนือสู่ผู้บริโภค ผ่านการทำงานร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดภายใต้โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนม ตั้งแต่ฟาร์มเกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภค นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมคุณภาพแล้ว บริษัทยังคงเดินหน้าส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหมุนเวียนจากพืช เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้บริโภค ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นม Mulk และ Mulk+ ในกล่องของเต็ดตรา แพ้ค รุ่น Tetra Rex® Plant-based ที่ใช้วัสดุกระดาษแบบไม่ฟอกสี Tetra Pak® Craft มีวางจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ./