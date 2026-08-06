กทม. ตั้งเป้าลดขยะส่งกำจัด 1,380 ตัน/วัน มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน เห็นผลได้ใน 4 ปี

กรุงเทพมหานคร รับฟังข้อเสนอ Action Plan “แผนปฏิบัติการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 2570–2573 ” จากภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน (@Thailand Circualr Economy) พร้อมตั้งเป้าลดขยะส่งกำจัด 1,380 ตัน/วัน มุ่งสู่เมือง เศรษฐกิจหมุนเวียน
นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการนำเสนอ “(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2570–2573” ซึ่งยกร่างโดยภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Thailand Circular Economy) และเครือข่าย PPP Plastics นำโดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี: แกนนำผู้ขับเคลื่อนเครือข่าย Thailand Circular Economy ผลักดันร่าง พ.ร.บ. เศรษฐกิจหมุนเวียน ฉบับประชาชน
ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเมืองหลวงไปสู่การบริหารจัดการมูลฝอยตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (เมื่อ 31 ก.ค. 69) ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
♻️ร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด โดยมีโครงสร้างแผนงานครอบคลุม 9 ด้านหลัก เพื่อยกระดับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ประกอบด้วย
👉Bangkok Reduce & Reuse : ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (SUP) เพิ่มจุดเติมน้ำสาธารณะเป้าหมาย 10,000 จุด ส่งเสริมระบบภาชนะใช้ซ้ำ และจัดตั้งพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของ (Maker & Repair Space)
👉ศูนย์จัดการขยะชุมชน : ผลักดันศูนย์จัดการขยะชุมชน 1,000 แห่ง เน้นการแปรรูปขยะอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ธนาคารขยะ และระบบจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
👉ข้อบัญญัติคัดแยกต้นทางและระบบข้อมูล : ผลักดันข้อบัญญัติบังคับให้แหล่งกำเนิดขนาดใหญ่แยกขยะ พร้อมพัฒนาระบบข้อมูล Open Data เพื่อความโปร่งใส
👉อาสาสมัครไม่เทรวม : จ้างงานผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางดูแลจุดทิ้งขยะ และให้คำแนะนำสถานประกอบการ
👉เปลี่ยนขยะเป็นเงินผ่านระบบ MRF: พัฒนาศูนย์คัดแยกและแปรรูปวัสดุ (Material Recovery Facility) รองรับขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำ
👉Bangkok Green Eco Park + MRF อ่อนนุช: ยกระดับพื้นที่ศูนย์อ่อนนุช 216 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์คัดแยกปลายทาง
👉Track & Trace และเอกชนร่วมบริหาร: ติดตั้งระบบติดตามเส้นทางขยะ และนำร่องจ้างเอกชนเก็บขยะแบบแยกประเภทแยกวัน
👉ยกระดับอาชีพซาเล้ง: ขึ้นทะเบียนและอบรมทักษะซาเล้ง 2,000 ราย เข้าสู่ระบบ Green Jobs พร้อมเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัล
👉แปลงเศษกิ่งไม้ใบไม้เป็น Biochar: นำขยะชีวมวลมาแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาร์เพื่อบำรุงดินในพื้นที่สีเขียว
นับจากนี้จะมีการหารือเพื่อตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานร่วมระหว่าง กทม. ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบต่อไป