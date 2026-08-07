กสิกรไทย คว้ารางวัล “Sustainability Beyond Banking Award” ตอกย้ำผู้นำขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ Net Zero

ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล “Sustainability Beyond Banking Award” ในงาน Brand Inside Awards 2026 ซึ่งจัดโดย Brand Inside สำนักข่าวออนไลน์ด้านธุรกิจ แบรนด์ และเศรษฐกิจ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ธนาคารกสิกรไทยจากบทบาทการเป็นธนาคารสีเขียวที่มุ่งมั่นสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้สามารถปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินงานตามแนวทาง ESG และ Sustainable Banking รวมถึงการพัฒนา Beyond Banking ESG Solution ต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Carbon Accounting Service, ESG Advisory, Net Zero CEO Course, Tokenized Carbon Credit Solution เป็นต้น สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ Brand Inside Awards 2026 จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Assessment) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากความแข็งแกร่งของธุรกิจ ผลงานที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ตลอดจนภาพลักษณ์และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง ณ Common6 ชั้น 6 One Bangkok Tower 4 เมื่อเร็วๆ นี้