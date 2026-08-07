ทิสโก้ x สปสช. หนุน "โอสถสภา" จัดงาน “HAPPY HEALTH DAY” ส่งเสริมสุขภาพควบคู่การวางแผนการเงิน

กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าโครงการ TISCO Healthcare Fair on Tour 2026 พร้อมด้วย สปสช. สนับสนุน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘HAPPY HEALTH DAY’ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินแก่พนักงานโอสถสภา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในระยะยาวแบบองค์รวม (Holistic Advisory) ชวน Friends for Well-being อย่างศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้ความรู้และตรวจสุขภาพ พร้อมชูโปรแกรม TISCO My Goal ออกแบบและวางแผนการเงินให้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพการเงิน วางแผนภาษี สร้างความมั่งคั่งและปกป้องความมั่งคั่ง
กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าโครงการ TISCO Healthcare Fair on Tour 2026 พร้อมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘HAPPY HEALTH DAY’ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินให้แก่พนักงานโอสถสภา ซึ่งเป็นลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) ณ บริษัท โอสถสภา สำนักงานใหญ่ หัวหมาก กิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มทิสโก้ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวางแผนการเงินควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าในทุกมิติ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งก่อนและหลังเกษียณสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และบรรลุเป้าหมายสำคัญในระยะยาวได้อย่างมั่นคง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ประธาน ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารโอสถสภา ผู้แทนกลุ่มทิสโก้ วิทยากรรับเชิญ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าร่วมงาน
ในช่วงพิธีเปิด นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน โดยตอกย้ำบทบาทของ บลจ.ทิสโก้ ในการดูแลลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เพียงมุ่งสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งมอบองค์ความรู้ทั้งด้านการเงินและสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพในฐานะภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ภายหลังพิธีเปิด กิจกรรมบนเวทีเริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง ‘Check Before Shock: รู้ทันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง’ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลศิริราช ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง สัญญาณเตือน และแนวทางป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หนึ่งในภัยเงียบที่อาจนำไปสู่อัมพฤกษ์ อัมพาต ความพิการ หรือเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
รศ.นพ.ยงชัยกล่าวถึงความสำคัญของ “เวลา” ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะกรณีหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งการเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว และลดความเสี่ยงต่อความพิการ โดยการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดมีกรอบเวลาประมาณ 270 นาที หรือ 4 ชั่วโมงครึ่งนับจากเริ่มมีอาการ ขณะที่การรักษาบางกรณีอาจต้องใช้สายสวนดึงลิ่มเลือดร่วมด้วย
ภายในงานยังมีรถ MSU-SOS หรือ Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop จากโครงการรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โรงพยาบาลศิริราช มาร่วมให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรถดังกล่าวเปรียบเสมือนโรงพยาบาลขนาดย่อมที่มีเครื่องสแกนสมองและระบบ Telemedicine เพื่อช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดูผลและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญในการเพิ่มโอกาสรอด ลดพิการ และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ ‘Financial Wellness’ โดย ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งชวนผู้เข้าร่วมงานมองการวางแผนการเงินในมุมของ Financial Wellness หรือสุขภาพทางการเงิน โดยระบุว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้วัดเพียงอายุยืนหรือสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่ควรมองให้ครบทั้ง Life Span, Health Span และ Wealth Span หรือช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงินควบคู่กันไป เพราะหากสุขภาพการเงินไม่แข็งแรง อาจกระทบต่อเป้าหมายชีวิตในระยะยาว ทั้งการดูแลครอบครัว การรับมือเหตุฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อมเกษียณ
หนึ่งในจุดเริ่มต้นสำคัญของ Financial Wellness คือการทำ Financial Health Check หรือเช็กสุขภาพการเงินของตนเองอย่างง่าย โดยเริ่มจากการรู้สถานะปัจจุบันว่า “ทรัพย์สินลบหนี้สิน” เหลือเป็นความมั่งคั่งสุทธิเท่าไร และ “รายรับลบรายจ่าย” เหลือเป็นเงินสำหรับอนาคตหรือไม่ พร้อมตั้งคำถาม 4 ข้อ ได้แก่ รายรับมากกว่ารายจ่ายหรือไม่ มีเงินฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ ภาระหนี้อยู่ในระดับที่จัดการได้หรือไม่ และมีเงินออมสำหรับอนาคตแล้วหรือยัง
ณัฐกฤติแนะนำว่า “เงินฉุกเฉิน” ถือเป็นรากฐานของการวางแผนการเงิน เพราะเป็นปราการด่านแรกที่ช่วยรองรับการใช้ชีวิตในช่วงที่ขาดรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด โดยผู้มีรายได้ประจำควรมีเงินสำรองอย่างน้อย 3–6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะที่ผู้มีรายได้ไม่แน่นอนควรมี 6–12 เดือน เพื่อให้แผนการเงินด้านอื่น ๆ ไม่สะดุด
นอกจากนี้ การสร้างวินัยทางการเงินควรเริ่มจากหลักคิด“ออมก่อนใช้ ไม่ใช่ใช้แล้วค่อยออม” โดยอาจตั้งระบบแยกบัญชีหรือหักเงินอัตโนมัติ เพื่อให้การออมเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก่อนจัดสรรเงินที่เหลือสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงควรวางแผนป้องกันเหตุการณ์ที่อาจทำให้แผนการเงินสะดุด เช่น ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงด้านรายได้
สำหรับการวางแผนระยะยาว ณัฐกฤติเน้นว่า การลงทุนควรเป็นการ “ลงทุนอย่างมีเป้าหมายเพื่อการเกษียณ” ไม่ใช่ลงทุนตามกระแส โดยเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำมาใช้วางแผนได้มีทั้งเงินฝาก กองทุนรวม และประกันประเภทต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิต ประกันบำนาญ และประกันสะสมทรัพย์ ซึ่งควรเลือกให้เหมาะกับช่วงวัย
ระดับรายได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายของแต่ละคน
เพื่อให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ธนาคารทิสโก้ได้พัฒนา TISCO My Goal โปรแกรมช่วยออกแบบและวางแผนการเงินให้ตรงตามเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งกองทุน ประกัน และเงินฝาก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของเป้าหมายทางการเงิน และเลือกแนวทางวางแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นใช้งานหรือศึกษาวิธีใช้งานโปรแกรม TISCO My Goal ได้ที่https://link.tisco.co.th/2cDipTa
“สุขภาพทางการเงินไม่ได้เกิดจากการมีรายได้มากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก “นิสัยทางการเงินที่ดีขึ้น” ไม่ว่าจะเป็นการออมก่อนใช้ การทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบันทึกพฤติกรรมการใช้เงิน การเตรียมเงินฉุกเฉิน และการลงทุนอย่างมีความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน” ณัฐกฤติทิ้งท้าย
นอกจากการบรรยายบนเวทีแล้ว ภายในงานยังจัดกิจกรรมและบูธสุขภาพจากเครือข่าย Friends for Well-being เพื่อส่งเสริมความรู้และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ Siriraj H Solutions, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, โรงพยาบาลพญาไท 3, ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพกาย สมอง และความจำ บริการตรวจมวลกระดูก ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วย Body Composition Analyzer, Heart Risk Check เพื่อวัดความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ และประเมินระดับความเครียด
อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม Save a Life Experience สอนใช้เครื่อง AED และการทำ CPR รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพดวงตา ตรวจคัดกรองมะเร็ง และวัคซีน กิจกรรมยังออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เช่น เกมพัซเซิล F-A-S-T เพื่อให้จดจำสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคหลอดเลือดสมอง เกมวัดปริมาณโซเดียมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
กลุ่มทิสโก้เชื่อว่า “สุขภาพที่ดี” และ “สุขภาพการเงินที่ดี” คือรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และยังคงมุ่งพัฒนาโครงการ TISCO Healthcare Fair on Tour อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและสังคมไทยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย การเงิน และการใช้ชีวิตในระยะยาว