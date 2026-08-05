รายแรก!! CPPC x SCGC เปิดตัวบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์รีไซเคิล ใช้เทคโนโลยี Advanced Recycling

บริษัทซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) หรือ CPPC กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ผนึกกำลังกับเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เปิดตัว “บรรจุภัณฑ์กระสอบอาหารสัตว์รีไซเคิล ชนิด Food Grade รูปแบบใหม่ จากเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง (Advanced Recycling) รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาเซียน” ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือระหว่าง CPPC และ SCGC ในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ชนิด Food Grade ที่ปลอดภัยต่อการสัมผัสอาหารของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นการผสานความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้านการผลิตของ CPPC เข้ากับเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง (Advanced Recycling) ของ SCGC ที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Circular Naphtha) โดยนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Certified Circular Polyolefin Resin) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกทั่วไป สามารถผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระสอบอาหารสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือปนเปื้อนในอาหาร และยังช่วยลดปริมาณขยะ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า “CPPC ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อโลกที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง CPPC จึงมุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการผลิตผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่และหมุนเวียนทรัพยากรเดิมกลับมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมมือกับ SCGC เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระสอบจากพลาสติกจากเทคโนโลยี Advanced Recycling เพราะเราเชื่อว่า ‘ขยะ’ ไม่ใช่ปลายทาง แต่คือวัตถุดิบที่มีค่าสำหรับอนาคต”
“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ จนได้ผลิตภัณฑ์กระสอบที่มีคุณภาพ แข็งแรง เหนียว ทนทานต่อการขนส่ง ป้องกันความชื้น รวมถึงปลอดภัยในการสัมผัสอาหารสัตว์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเจ้าของแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก นอกจากนี้ ทั้ง SCGC และ CPPC ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในด้านความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส สะท้อนศักยภาพในการส่งมอบโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม CPPC พร้อมจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสีเขียว เรามุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อโลก เพื่อสร้างสังคมที่ใสสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้คงอยู่ตลอดไป เพราะสำหรับเรา ‘โลกที่ยั่งยืน คือธุรกิจที่มั่นคง'"
นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ควบคู่ไปกับการคิดค้นโซลูชันให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบ Customized Solutions รวมทั้งการส่งเสริมการจัดการพลาสติกใช้แล้วให้กลับเข้าสู่ระบบ (Closed Loop) โดย SCGC มีเป้าหมายนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573 ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า”
“ความร่วมมือในครั้งนี้ SCGC ได้นำความเชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล โดยใช้เทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ จึงปลอดภัยต่อการสัมผัสอาหาร สามารถผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารทั้งคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัย มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์กระสอบอาหารสัตว์รีไซเคิล ชนิด Food Grade รูปแบบใหม่ของ CPPC ในครั้งนี้ จึงช่วยยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาคุณภาพของอาหารสัตว์ เพื่อช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงให้เติบโตอย่างแข็งแรงแล้ว ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กันด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ SCGC กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์รีไซเคิล ชนิด Food Grade ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง CPPC และ SCGC ในครั้งนี้ ได้เริ่มต้นใช้งานจริงแล้วตั้งแต่ปี 2567 และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนการนำขยะไปฝังกลบหรือเผาแล้วกว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 1 แสนต้น