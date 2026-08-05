รัฐบาล เปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ "โซลาร์รูฟทอป" หนุน 5 แสนครัวเรือนลดค่าไฟ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้ง #SolarRooftop สำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กฟน. และ กฟภ. เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Vendor) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569 โดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด ขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
ขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Solar Rooftop ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรก เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
โดยที่ กฟน. และ กฟภ. จะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการ การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร. 1130 และ PEA Contact Center โทร. 1129 โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ลดภาระค่าไฟฟ้า สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว