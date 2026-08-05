‘อินโนพาวเวอร์’ เดินหน้าต่อยอด “REC Aggregator” คว้ารางวัล ESG Tech เสริมความเชื่อมั่นตลาดพลังงานสะอาด

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด หรือ INNOPOWER บริษัทนวัตกรรมพลังงานที่มุ่งขับเคลื่อนการลดคาร์บอนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในฐานะ Decarbonization Partner เดินหน้าต่อยอด “REC Aggregator”
แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน ผู้ประกอบการ SME ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป สามารถนำพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เข้าสู่กระบวนการรับรองและซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate: REC ได้อย่างเป็นระบบ
ล่าสุดโครงการดังกล่าวได้รับรางวัล Thai Digital & AI Award 2026 ในหมวด ESG Tech ประเภท Silver ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยสะท้อนถึงความตั้งใจและศักยภาพของแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนตลาดพลังงานสะอาดสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
REC หรือ Renewable Energy Certificate คือใบรับรองคุณลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย 1 REC เทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) และสามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้ REC จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้พลังงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับงาน Thai Digital & AI Award จัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกย่องผลงานด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า REC Aggregator ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม ในฐานะนวัตกรรมที่ช่วยลดข้อจำกัดของตลาด REC และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพลังงานสะอาดรายย่อยเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร INNOPOWER เปิดเผยว่า “รางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำมาใช้แก้ข้อจำกัดของตลาดพลังงานสะอาดได้จริง REC Aggregator ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตรายย่อยหลายรายให้มีปริมาณรวมเพียงพอต่อการตรวจสอบ รับรอง และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการซื้อขาย REC อย่างโปร่งใส”
ที่ผ่านมา ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงตลาด REC ได้ เนื่องจากมีขั้นตอนด้านเอกสาร การตรวจสอบ และการรับรองที่ซับซ้อน รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการสูงเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ REC Aggregator จึงเข้ามาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากหลายแหล่ง โดยเชื่อมต่อข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์รูฟท็อปผ่านอุปกรณ์ IoT เข้าสู่ Data Platform เพื่อประมวลผลและรวมข้อมูลปริมาณพลังงานให้เหมาะสมต่อการรับรองและซื้อขาย REC
แพลตฟอร์มได้รับการออกแบบให้ทำงานแบบ End-to-End ตั้งแต่การลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่าน Digital KYC บน LINE OA ภายใต้ชื่อ GreenPass ซึ่งพัฒนาร่วมกับธนาคารกสิกรไทย การเชื่อมต่อข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การคำนวณปริมาณพลังงานหมุนเวียนสำหรับการออก REC ไปจนถึงการสนับสนุนกระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ทำหน้าที่เป็น Local Issuer ของประเทศไทย
สำหรับทิศทางในระยะต่อไป INNOPOWER อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเพื่อขยายโครงการภายในปี 2569 หากได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาระบบเป็นไปตามแผน โครงการมีแนวโน้มที่จะสามารถเริ่มต้นรองรับผู้ผลิตพลังงานสะอาดรายย่อยได้ประมาณ 400,000 ครัวเรือนภายในปี 2570 อย่างไรก็ตาม ทิศทางดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาการสนับสนุน ความพร้อมของระบบ และความร่วมมือจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
“เป้าหมายของ INNOPOWER คือทำให้พลังงานสะอาดที่ผลิตจากหลังคาบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่เปิดทางให้ผู้ผลิตรายย่อยมีส่วนร่วมในตลาดพลังงานสะอาดที่ตรวจสอบได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ผู้ผลิต รางวัลครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เราเดินหน้าขยาย REC Aggregator เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ” นายอธิป กล่าวทิ้งท้าย