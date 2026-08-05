การเคหะแห่งชาติ ผนึกกำลังภาควิชาการและองค์กรวิชาชีพ หวังยกระดับมาตรฐานอาคารระบบ Precast Concrete System

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนามาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast Concrete System)
โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ. พรเทพ พวงประโคน รองอธิการบดี ฝ่ายสถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ศ.ดร. อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมคอนกรีตหล่อสำเร็จไทย และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา พร้อมด้วย นายคมสัน พิลาสมบัติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, นายมงคล จันทษี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงาน เพื่อดึงศักยภาพของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบอาคารระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จให้มีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การพัฒนามาตรฐานระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง ลดระยะเวลาดำเนินโครงการ ลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสียจากการก่อสร้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การเคหะแห่งชาติสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แข็งแรง ปลอดภัย ในราคาที่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะร่วมกันกำหนดมาตรฐานด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบอาคารระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จ รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวปิดท้าย