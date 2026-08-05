เจียไต๋ชูแนวคิด “ทุกผลผลิตที่ดี เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่ดี” ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์แตงโม

เนื่องในวันแตงโม วันที่ 3 สิงหาคม บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจการเกษตรของไทย นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์แตงโม ภายใต้แนวคิด “ทุกผลผลิตที่ดี เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่ดี” พร้อมชวนทำความรู้จักสายพันธุ์แตงโมคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะโดดเด่นและเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของเกษตรกรและตลาด
สำหรับเจียไต๋ การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม คือรากฐานสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในแปลงปลูก เพราะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูก แต่ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต การดูแลแปลง และการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในสายพันธุ์เด่นของเจียไต๋ ได้แก่ แตงโมซอนญ่า โปร 75 สายพันธุ์ที่โดดเด่นด้วยผลขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 6–8 กิโลกรัม ให้ผลผลิตประมาณ 8–9 ตันต่อไร่ เปลือกแข็งแรง เหมาะสำหรับการขนส่ง เนื้อสีแดง รสชาติหวานและกรอบ โดยแนะนำให้เก็บเกี่ยวในช่วงอายุประมาณ 65–70 วัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและขนาดเหมาะสม
อีกหนึ่งสายพันธุ์คือ แตงโมแอมเบอร์โกลด์ แตงโมเนื้อสีเหลืองสดใส โดดเด่นด้วยเนื้อหอม หวาน และกรอบ ผลมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 4–6 กิโลกรัม เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายของผลผลิต และตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาแตงโมทางเลือกใหม่
นอกจากการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพแล้ว เจียไต๋ยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การวางแผนการเพาะปลูก การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาในเชิงป้องกัน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ศักยภาพของแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพราะเจียไต๋เชื่อว่า “จุดเริ่มต้นที่ดี” คือก้าวแรกของผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ และเป็นแนวคิดที่องค์กรยึดมั่นในการขับเคลื่อนบทบาทโซลูชัน โพรไวเดอร์ (Solution Provider) ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่เกษตรกร ด้วยการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่องค์ความรู้และแนวทางการเพาะปลูกที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในระยะยาว