AP x Nippon Paint ยกระดับ Green Partner รายแรกในไทยสู่มาตรฐานโลกด้วย EPD International

“เอพี ไทยแลนด์” จับมือ “นิปปอนเพนต์” ชูแนวคิด Global Standards for Global Sustainable Living ส่งมอบบ้านคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมปั้นนักออกแบบที่ใส่ใจโลก
บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ประกาศยกระดับความร่วมมือระยะยาวกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านสีนวัตกรรมและสารเคลือบผิวมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น สู่การเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน หรือ GREEN PARTNER ภายใต้แนวคิด “Global Standards for Global Sustainable Living” ผสานความเชี่ยวชาญของสององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความเข้าใจผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ให้ผู้คน สังคม และโลกอย่างยั่งยืน พร้อมขยายผลความร่วมมือไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการสนับสนุนเวทีประกวดด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในระดับสากล AYDA Awards 2027 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและต่อยอดแนวคิดการออกแบบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญของสององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอกย้ำบทบาทของเอพี ไทยแลนด์ ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี NIPPON PAINT ซึ่งได้รับการรับรองจาก EPD International ระดับสากล ถือเป็นการยกระดับการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบได้ในระดับสากล
๐ ส่องวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
นายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอพีเชื่อว่าการส่งมอบชีวิตที่ดีและยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ก่อนนำความเข้าใจนั้นมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง ตั้งแต่การออกแบบ ฟังก์ชัน นวัตกรรมการก่อสร้าง ไปจนถึงวัสดุทุกชิ้นที่เลือกใช้”
“ความร่วมมือกับนิปปอนเพนต์สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงานของเอพีภายใต้ CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ Code of Global Partnership ที่เปิดโอกาสให้เราได้ผสานองค์ความรู้และมาตรฐานระดับโลก เข้ากับความเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้บริโภคไทย และ Code of Sustainable Impact ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับทั้งผู้คน สังคม และโลก การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรม NIPPON PAINT จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการรับรองจาก EPD International ระดับสากล จึงไม่ใช่แค่การเลือกวัสดุที่ดี แต่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อโลกในระยะยาว”
นายวัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Customer-Centricity คือหัวใจสำคัญของนิปปอนเพนต์ เราเชื่อว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิต ความต้องการ และสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของผู้คน เพราะทุกการเลือกสรรวัสดุที่ใช้ในบ้านล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราจึงมุ่งพัฒนาสีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความงาม ความทนทาน สุขภาวะที่ดี และความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานระดับโลกที่ตรวจสอบและรับรองได้
ตลอดกว่า 4 ปีของความร่วมมือกับเอพี ไทยแลนด์ ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับผู้อยู่อาศัย ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมคุณภาพระดับโลก แต่คือการร่วมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของประเทศไทย ผ่านผลิตภัณฑ์สีของนิปปอนเพนต์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก EPD International ระดับสากล เพื่อส่งมอบบ้านที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย ดีต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อโลกในระยะยาว”
ชูแผนความร่วมมือขับเคลื่อน “GREEN PARTNER” สู่อนาคต
๐ AP Quality Product for Sustainable Planet : ยกระดับที่อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานโลก
เอพีนำอินไซต์ความต้องการของผู้บริโภคมาเชื่อมโยงกับการเลือกใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานสากล โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์อย่าง NIPPON PAINT Weatherbond สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอกเกรดอัลตราพรีเมียม ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสภาพอากาศร้อนชื้น โดดเด่นด้านความทนทานต่อแสงแดด ฝน ความชื้น และคราบสกปรก ช่วยลดความถี่ในการทาสีซ้ำ พร้อมนวัตกรรมสะท้อนรังสีความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต่ำ และได้รับการรับรองด้านคาร์บอนและสิ่งแวดล้อมระดับสากล ผ่านเอกสาร Environmental Product Declaration (EPD) จากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยบุคคลที่สามตามมาตรฐานสากล
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรม NIPPON PAINT ที่ได้รับการรับรองจาก EPD International ระดับสากล จึงช่วยยกระดับ Sustainable Living ของเอพีจากแนวคิดไปสู่หลักฐานที่ตรวจสอบได้ พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าที่อยู่อาศัยได้รับการพัฒนาด้วยวัสดุที่ผ่านการพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ สุขภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
๐ Sustainable Carbon Footprint: จากการเลือกวัสดุสู่ผลลัพธ์ ESG
เอพี ไทยแลนด์และนิปปอนเพนต์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทาง Sustainable Carbon Footprint โดยร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การก่อสร้าง การใช้งาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาในระยะยาว
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี เอพีได้นำผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรม NIPPON PAINT มาใช้ในโครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 611,027.687 kgCO2e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ยืนต้นกว่า 64,318 ต้น มุ่งหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
ผลลัพธ์ดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานของการดำเนินงานของเอพีภายใต้ Code of Sustainable Impact ซึ่งไม่เพียงมุ่งลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ แต่ยังนำข้อมูลที่ได้กลับมาใช้พัฒนามาตรฐานวัสดุและกระบวนการก่อสร้างในอนาคต เพื่อสร้าง Ecosystem ของการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน สังคม และโลก
๐ Shaping the Future: สร้างพลังคนรุ่นใหม่
ในมิติของผู้คนและสังคม เอพีและนิปปอนเพนต์เตรียมต่อยอดความร่วมมือในฐานะ Long-term Partnership ผ่านกิจกรรมด้าน Knowledge & Value Sharing เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์จริง ทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การเลือกใช้วัสดุ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมบ่มเพาะศักยภาพ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ไปสู่การลงมือทำจริง พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและสังคมที่ยั่งยืน
๐ Progress & Future: ร่วมกำหนดทิศทางงานดีไซน์ระดับสากล
อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญคือการยกระดับความร่วมมือสู่เวทีระดับสากล โดยเอพี ไทยแลนด์ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล Asia Young Designer Awards หรือ AYDA Awards 2027 ซึ่งเป็นเวทีประกวดด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับสากลที่จัดขึ้นโดยนิปปอนเพนต์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมวิชาชีพจากหลากหลายประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บทบาทครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนการยอมรับในประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพในเครือเอพี แต่ยังเปิดโอกาสให้องค์กรได้นำมุมมองจากความเข้าใจชีวิตผู้คนอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัย การออกแบบพื้นที่ ฟังก์ชัน และ คุณภาพชีวิตมาร่วมพิจารณาและจุดประกายแนวคิดให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ของเอพีเข้ากับเครือข่ายระดับสากลเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ (Prestigious Milestone) ของความร่วมมือในครั้งนี้
ความร่วมมือระหว่างเอพี ไทยแลนด์และนิปปอนเพนต์จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี แต่คือการผสานวิสัยทัศน์ ความเข้าใจผู้บริโภค มาตรฐานระดับโลก นวัตกรรม และความรับผิดชอบของสององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ให้กับผู้คน พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้สังคมและโลกอย่างยั่งยืน ./