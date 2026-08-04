CIMB Thai เปิดตัว “Climate Transition Canvas” เครื่องมือใหม่ช่วยองค์กรวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยพัฒนาเครื่องมือช่วยวางแผนการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ “Climate Transition Canvas” ชี้จุดเด่นช่วยให้องค์กรสรุปแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำได้ในหน้าเดียว ช่วยธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงประเมินต้นทุนการลดคาร์บอน พร้อมจัดทำแผนในรูปแบบที่ธนาคารและนักลงทุนตราสารหนี้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนได้ โดยนำร่องทดลองใช้กับ 19 บริษัทในงาน “The Cooler Earth Thailand 2026”
ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ระบุว่าตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของไทยระหว่างปี 2562 - เมษายน 2569 มีมูลค่าการออกตราสารสะสม 1.1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดดังกล่าว โดยเกือบ 70%ของการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนมาจากบริษัทในกลุ่มพลังงานและการขนส่งที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำอยู่แล้ว ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงซึ่งเป็นแหล่งการปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่ของประเทศ
ประสบความยากลำบากในการระดมทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่าน โดยสาเหตุหลักคือไม่สามารถจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านที่ระบุต้นทุนอย่างชัดเจนและอยู่ในรูปแบบที่ธนาคารหรือผู้ให้เงินทุนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนทางการเงินได้
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจึงพัฒนา “Climate Transition Canvas” เครื่องมือใหม่ที่ช่วยองค์กรวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Transition Plan) ที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถระดมทุนผ่านการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Finance) ได้ง่ายขึ้น
“ปัจจุบันแทบทุกบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต่างประกาศเป้าหมาย Net Zero แล้ว แต่คำถามสำคัญคือต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร? ใช้เวลาดำเนินการนานเพียงใด? และใครมีหน้าที่หลักขับเคลื่อนให้สำเร็จ? โดยที่ผ่านมา แผนด้านความยั่งยืนขององค์กรมักจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Sustainability ขณะที่งบประมาณอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายมักทำงานแยกจากกัน"
"เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว ช่วยให้บริษัทเห็นต้นทุนของแต่ละโครงการควบคู่กับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โครงการนั้นสามารถลดได้ และจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการที่มีต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยต่ำที่สุดก่อน” เจสัน ลี หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าว
Climate Transition Canvas ได้รับการออกแบบให้รวบรวมแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและแผนการจัดหาเงินทุนไว้ในเอกสารเพียงหน้าเดียว ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน โครงการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเงินลงทุนที่ต้องใช้ และแหล่งเงินทุน รวมถึงเงื่อนไขที่อาจทำให้แผนไม่สามารถบรรลุผล นอกจากนี้ ยังออกแบบให้วิศวกร ผู้รับผิดชอบด้านบริหารเงิน และกรรมการของบริษัทร่วมกันจัดทำในเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการแทนการให้ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน
เจสัน ย้ำว่า “คณะกรรมการบริษัทควรสามารถอ่านแผนการเปลี่ยนผ่านทั้งฉบับได้ภายในเวลา 10 นาที และเข้าใจได้ทันทีว่ากำลังอนุมัติอะไร นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเลือกนำเครื่องมือนี้มาทดลองใช้ร่วมกับผู้ที่จะนำไปใช้งานจริง แทนการนำเสนอจากเวทีสัมมนาเพียงอย่างเดียว”
ธนาคารฯ ได้นำ Climate Transition Canvas มาทดลองใช้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจในเวิร์กช็อปเชิงเทคนิคแบบปิดสำหรับผู้ได้รับเชิญ ภายใต้หัวข้อ “Advancing the Transition : กุญแจสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจไทย” ซึ่งจัดขึ้นในงาน “The Cooler Earth Thailand 2026” โดยมีผู้บริหารจาก 19 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (High-emitting Industries) เข้าร่วม อาทิ ธุรกิจพลังงาน เชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิต และอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า “ภาคธุรกิจสีน้ำตาล” (Brown Sectors) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และเป็นภาคส่วนที่การลดคาร์บอนทำได้ยากและมีต้นทุนสูงที่สุด นอกจากนี้ อริยา ติรณะประกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ยังได้เข้าร่วมแบ่งปันแนวทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เพื่อสนับสนุน Transition Finance และปรเมศร์ รักการงาน ผู้อำนวยการ Sustainable Finance บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ร่วมถ่ายทอดหลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) และกรอบการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Finance Framework) ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักลงทุน
ทั้งนี้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้เปิดตัว Climate Transition Canvas ในช่วงที่ภาคธุรกิจสีน้ำตาลถูกคาดหวังมากขึ้นจากทั้งภาครัฐและภาคการเงิน โดยThailand Taxonomy Phase 2 ซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ได้ขยายขอบเขตการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตรกรรม และการจัดการของเสีย ส่งผลให้ปัจจุบันครอบคลุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 95% ของทั้งประเทศ ขณะเดียวกัน ภายใต้ NDC 3.0 (Nationally Determined Contribution) ที่ประเทศไทยยื่นต่อองค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 47% จากระดับปี 2562 ภายในปี 2578 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นสำคัญ
เครื่องมือ Climate Transition Canvas เป็นส่วนหนึ่งของ “Sustainability360” โครงการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนสำหรับลูกค้าองค์กรที่พัฒนาโดยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนไปสู่การดำเนินงานจริง โดยครอบคลุมการวางโครงสร้างการระดมทุนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ทั้ง Green Finance, Social Finance, Sustainability Finance และSustainability-linked Finance การประยุกต์ใช้Thailand Taxonomy Phase 1 และPhase 2 ตลอดจนการเสริมสร้างระบบข้อมูล โครงสร้างการกำกับดูแล และการรายงานผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและพร้อมรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ภาคธุรกิจที่สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.cimbthai.com/en/personal/who-we-are/sustainability/sustainability.html