SCGD ผนึก AXENT ตั้งบริษัทร่วมทุน ผุดฐานผลิต Smart Toilet ในไทย

บริษัท สยาม ซานิทารีแวร์ จำกัด (SSW) ผู้นำธุรกิจสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ห้องน้ำภายใต้แบรนด์ COTTO บริษัทในเครือของ SCG Decor (SCGD) ประกาศลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ AXENT Switzerland AG (AXENT) ผู้นำด้านเทคโนโลยี Smart Toilet ระดับโลก ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม แอ็กเซนต์ สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด (SIAM AXENT SMART TECHNOLOGY CO., LTD.) โดย SSW ถือหุ้น 51% และ AXENT ถือหุ้น 49% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) และสุขภัณฑ์ไร้ถังพักน้ำ (Tankless Toilet) ในประเทศไทย รองรับการเติบโตของตลาดสุขภัณฑ์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี โดยผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท ทั้งความเชี่ยวชาญด้านการผลิต มาตรฐานคุณภาพ และเครือข่ายการตลาดที่แข็งแกร่งของ SSW เข้ากับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ Smart Toilet ของ AXENT เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานการผลิต Smart Toilet ในประเทศไทย พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ฐานการผลิต Smart Toilet และสินค้านวัตกรรมสำหรับตลาดอาเซียน เสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ไทยในระยะยาว พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นโดย นายทนงชัย อัศวินชัยโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ซานิทารีแวร์ จำกัด และนาย Frank Li, Chairman of AXENT Group พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่าย
นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCG Decor (SCGD) ผู้นำธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า "ตลาด Smart Toilet เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมห้องน้ำ ผู้บริโภคในอาเซียนให้ความสำคัญมากขึ้นกับเทคโนโลยี ความสะอาด สุขอนามัย และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือกับ AXENT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน Smart Toilet ไม่เพียงช่วยนำเทคโนโลยีการผลิตระดับสากลมาสู่ประเทศไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Smart Toilet ในภูมิภาค ต่อยอดความแข็งแกร่งของ SCGD ในการเป็นผู้นำด้าน Bathroom Solutions และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พันธมิตร และผู้ถือหุ้นในระยะยาว"
ด้านนาย Frank Li Chairman of AXENT Group กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ AXENT โดยการร่วมงานกับ SCG Decor และ SSW ซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการผลิตและความเป็นผู้นำตลาดที่สั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งนี้จะนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันทั้งมาตรฐานการออกแบบ นวัตกรรม Smart Toilet และระบบชำระล้างไร้ถังพักน้ำของ AXENT ควบคู่กับศักยภาพการผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศไทยและอาเซียนได้อย่างแท้จริง"
SCGD มองว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นมากกว่าการขยายสายผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการวางรากฐานสำหรับการเติบโตในตลาด Modern Toilet ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (One-piece Toilet) และ Smart Toilet ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยบริษัทคาดว่าตลาดดังกล่าวจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้า
นอกจากนี้ การมีฐานการผลิตในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาสินค้า และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที พร้อมรองรับการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงของโลก สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGD ในการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว