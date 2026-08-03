เบซินส์ เฮลธ์แคร์ x ยังแฮปปี้ จัดกิจกรรม "HORMONES Matter"

เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ YoungHappyยังแฮปปี้ จัดกิจกรรม "HORMONES Matter : สุขภาพดี เริ่มที่ใส่ใจฮอร์โมน" สำหรับผู้มีอายุ 45-60 ปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของฮอร์โมนต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการประเมินสุขภาพฮอร์โมนเบื้องต้น การออกกำลังกาย Low-Impact Aerobic และ Sound Healing โดยมี ภัทราลักษณ์ คงถาวร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชาคิต พรหมยศ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านฮอร์โมน และผลักดันแนวคิด "สุขภาพดี เริ่มที่ใส่ใจฮอร์โมน" เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของฮอร์โมนสมดุลคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของHealth Span และการใช้ชีวิตที่ยืนยาวอย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุข ./