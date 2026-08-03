ไทยพาณิชย์ x แสนสิริ หนุน "Green Loan" พัฒนา 2 โครงการคอนโดฯ หรู “ชิดลม-สุขุมวิท 51”

หลังจากจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สร้างมาตรฐานใหม่ให้อสังหาฯ ไทย มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกันในโปรเจ็กต์ต้นแบบองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโมเดลความยั่งยืน ยกระดับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศสนับสนุน “สินเชื่อสีเขียว” (Green Loan) เพื่อพัฒนา 2 บิ๊กโปรเจกต์คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ คอนโดมิเนียมในทำเลชิดลม และ สุขุมวิท 51 มูลค่าโครงการรวมสูงถึง 13,700 ล้านบาท สะท้อนภาพความยั่งยืนในมิติทางการเงิน (Green Financing) เต็มรูปแบบ พร้อมมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนมหภาคด้าน Sustainability ร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กร ซึ่งครอบคลุมไปถึงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในสู่ระบบดิจิทัล (SCB Digital Workflow) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำและ Net Zero ร่วมกันในอนาคต
๐ Green Loan 2 แฟลกชิปดีไซน์ระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี
ความร่วมมือระดับประเทศ ต่อยอด Green Financing
ความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำการจับมือระหว่างแสนสิริกับธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนมิติสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง โดยวงเงินสนับสนุน Green Loan จะนำมาใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทำเลชิดลม และ สุขุมวิท 51 ซึ่งจะกลายเป็นแฟลกชิปดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราเหนือระดับเข้ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงสร้างฐานราก การเลือกใช้วัสดุลดคาร์บอน (Low-Carbon & Eco-Materials) นวัตกรรมประหยัดพลังงานอัจฉริยะควบคู่กับการออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) ตลอดจนระบบบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการน้ำครบวงจร การลดของเสีย ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยข้อมูลและรายละเอียดในช่วงการออกแบบและพัฒนาโครงการได้รับการตรวจสอบ (Validation) โดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล ซึ่งได้ดำเนินการประเมินค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้งาน (Operational CO2 Intensity) ของโครงการ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์กิจกรรมสีเขียวภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของ Thailand Taxonomy โดยความสำเร็จของแสนสิริสะท้อนผ่านรางวัลและการจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบควบคู่กับความรับผิดชอบต่อโลกอย่างแท้จริง
๐ ความมุ่งมั่นจากสององค์กรใหญ่ พันธมิตรที่เชื่อมั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้แก่แสนสิริเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีทั้ง 2 โครงการในทำเลศักยภาพครั้งนี้ เป็นการสะท้อนบทบาทของธนาคารในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน หรือ Trusted Partner for Transition ที่เดินเคียงข้างกลุ่มลูกค้าธุรกิจบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน และตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัยที่นำนวัตกรรมผสานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับคุณภาพเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว และยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของธนาคารในการสนับสนุนลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ภายในปี 2050”
ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้พันธกิจ “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” โดยมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรให้แก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศไทย และติดอันดับ Top 10% ของ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ในหมวดธุรกิจธนาคาร โดย S&P Global และ ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ Leadership Level ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม A-List ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย CDP และในระดับประเทศได้รับรางวัล Best Customer Journey Experience Award ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนโครงการ Financing the Transition ระยะที่ 1 (ช่วงปี 2567-2568) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ รางวัล Best Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก SET Awards 2025 และได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ AAA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "แสนสิริยึดมั่นในกลยุทธ์ ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ ในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ในโครงการระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรีของแสนสิริ ทั้งทำเลชิดลม และสุขุมวิท 51 ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย”./