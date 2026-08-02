นิปปอนเพนต์ มอบ “สีทาอาคาร” สนับสนุนการประกวด “Wall Art” ในงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์”

วัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานสีนิปปอนเพนต์ เดินทางเข้าร่วมงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร โดยนิปปอนเพนต์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรทางเรือพระภิกษุสงฆ์ 225 รูปจาก 40 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่24-31 กรกฎาคม 2569 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหลากหลายที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน เช่น การออกร้านชุมชนบนถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ความบันเทิงจากศิลปิน กิจกรรมบริจาคเลือด ทำหมันแมวฟรี ฯลฯ
ภายใต้งานครั้งนี้ วัชระมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบสีนวัตกรรมทาอาคาร นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ อะคริลิก (Vinilex Acrylic) สำหรับทาภายนอก จำนวน 73 ถัง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทาสี ให้กับ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม การประกวดสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพง หรือ “Wall Art” บนพื้นที่กำแพงริมคลองทั้งหมด 6 จุด รวม 75 ภาพ ตามแนวคลองโอ่งอ่าง คลองมหานาค(แสนแสบ) คลองผดุงกรุงเกษม และคลองบางลำพู โดยมีศิลปินทั้งมืออาชีพและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ร่วมสมัครประกวดและสร้างผลงานเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพริมคูคลองเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Colouring Lives’ ซึ่งเป็น Corporate Global CSR ของนิปปอนเพนต์ทั่วโลกที่มุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ใน 3 แกน ได้แก่ Education (การศึกษา), Empowerment (การสร้างพลังให้ชุมชน) และ Engagement (การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับชุมชน) ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพศิลปะ Wall Art ตรงกับเป้าหมายด้าน Engagement ของนิปปอนเพนต์ที่สนับสนุนการใช้สีเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของชุมชนให้ดีขึ้น โดยยังคงอนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
“การปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่และสร้างสีสันให้เมืองมีชีวิตชีวานั้นเป็นเป้าหมายที่นิปปอนเพนต์และ กทม. เล็งเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งทำให้นิปปอนเพนต์มีโอกาสได้สนับสนุนกิจกรรมของ กทม. มาแล้วหลายโครงการ รวมถึงกิจกรรมการประกวด Wall Art บนพื้นที่ริมคลองครั้งล่าสุดนี้เป็นอีกครั้งที่เราเชื่อว่า พลังแห่งสีสันและศิลปะจะช่วยสร้างสรรค์เมืองให้สวยงาม พร้อมกับการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย ฝีมือของศิลปินไทย ให้ทั้งชาวไทยด้วยกันและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนได้เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน” คุณวัชระกล่าวปิดท้าย