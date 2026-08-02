‘MR. D.I.Y. Cares’ ผนึกสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปีที่อยู่เคียงข้างคนไทย ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 – 2572 ภายใต้โครงการ “MR. D.I.Y. Cares” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน และการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดย อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการผสานจุดแข็ง โดยสภากาชาดไทยในฐานะองค์กรสาธารณกุศลหลักของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบรรเทาทุกข์ ร่วมกับ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ซึ่งมีเครือข่ายสาขาครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศทั้งในเมืองและชุมชน และศักยภาพด้านการจัดส่งสินค้าตั้งแต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ไปจนถึงสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นการวางโครงข่ายความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ครอบคลุม และตรงจุดเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ที่ผ่านมามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ร่วมมือกับทางสภากาชาดไทยมาโดยตลอดกว่า 7 ปี และเราเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งในภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ นับเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 10 ปีของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่เติบโตและอยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ด้วยงบประมาณทั้งหมด 1 ล้านบาท
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนผ่านสินค้าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่จำหน่ายภายในร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. อาทิ อุปกรณ์ยังชีพ อุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยพิบัติ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น โดยครอบคลุมการช่วยเหลือภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมถึงโครงการ 'หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ' ด้วยเช่นกัน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทย การลงนามร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ที่ดำเนินงานมากว่า 8 ปี ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเราพร้อมนำศักยภาพของเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็น มาเสริมกำลังในการบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูเยียวยา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยามวิกฤตอย่างแท้จริง"
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า "สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรและการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งความร่วมมือกับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความพร้อมในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมเป็นอีกตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน"
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือด้านสาธารณภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการบรรเทาทุกข์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคต ./