รพ.วิมุต พหลโยธิน ยกระดับเครือข่ายตัวแทนประกัน สร้าง Health Literacy ป้องกันโรคตับก่อนป่วย

โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการดูแลโรคซับซ้อนและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประกันจากหลากหลายบริษัท เนื่องในโอกาส วันตับอักเสบโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ภายใต้หัวข้อ “ไวรัสตับ และไขมันเกาะตับ รู้ทันภัยเงียบ รักษาที่ต้นเหตุ และสูตรอาหารกู้คืนตับแข็งแรง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับอักเสบ การประเมินความเสี่ยง การสังเกตสัญญาณเตือน ตลอดจนแนวทางการป้องกันและการส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเหมาะสม สะท้อนวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง ควบคู่กับการสร้างพันธมิตรด้านสุขภาพที่แข็งแกร่ง
กิจกรรมครั้งนี้ พญ.สาวินี จิริยะสิน แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.วิมุต พหลโยธิน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคตับและโรคตับอักเสบ พร้อมด้วยนักกำหนดอาหารวิชาชีพของโรงพยาบาล ที่ร่วมให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สะท้อนแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ Multidisciplinary Care ที่บูรณาการการทำงานของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โรคตับยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลก แม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีที่มีประสิทธิภาพสูง และมียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีที่สามารถรักษาหายได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ แต่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงชี้ให้เห็นว่า ความก้าวหน้าในการลดภาระโรคยังเป็นไปอย่างไม่เพียงพอ โดยการเสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบบีและภาวะแทรกซ้อนของโรคยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่หลายประเทศยังเดินหน้าไม่ทันเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบให้เป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขภายในปี 2573 ส่งผลให้การสร้างความรู้ การตรวจคัดกรอง และการป้องกันโรค ยังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของระบบสุขภาพทั่วโลก
ภาพ_พญ.สาวินี จิริยะสิน แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ_1.jpg
พญ.สาวินี จิริยะสิน แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.วิมุต พหลโยธิน กล่าวว่า “โรคตับเป็นโรคที่หลายคนมักมองข้าม เนื่องจากในระยะเริ่มต้นแทบไม่มีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยจึงทราบว่าตนเองป่วยเมื่อโรคดำเนินมาถึงระยะตับแข็งหรือมะเร็งตับแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง โรคตับจำนวนมากสามารถป้องกัน ควบคุม หรือชะลอการดำเนินโรคได้ หากได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับ ผู้ป่วยโรคอ้วน เบาหวาน ผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ รวมถึงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคตับ”
พญ.สาวินี กล่าวต่อว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะเมื่อพบความผิดปกติเร็ว โอกาสในการรักษาและควบคุมโรคก็จะสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การควบคุมน้ำหนัก การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย และการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ก็เป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคตับ”
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของโภชนาการในการดูแลสุขภาพตับ โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพได้แนะนำแนวทางเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัว น้ำตาล และอาหารแปรรูป พร้อมส่งเสริมการรับประทานผัก ผลไม้ และโปรตีนคุณภาพ รวมถึงการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการป้องกันภาวะไขมันพอกตับที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประชากรวัยทำงาน
โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน มองว่า การสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในปัจจุบัน ไม่ได้อาศัยเพียงการรักษาเมื่อเกิดโรค แต่ต้องเริ่มจากการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยง ดูแลสุขภาพของตนเอง และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรในหลากหลายภาคส่วน เพื่อขยายการสื่อสารองค์ความรู้ด้านสุขภาพไปสู่สังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจึงเลือกจัดอบรมให้กับตัวแทนประกัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพและการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคตับให้กับกลุ่มบุคลากรดังกล่าว จะช่วยให้สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ การป้องกันโรค และการเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งถือเป็นการต่อยอดบทบาทของภาคธุรกิจประกันภัยจากผู้บริหารความเสี่ยงทางการเงิน สู่การเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสุขภาพของสังคม
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของระบบสุขภาพยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ผ่านการลงทุนกับการป้องกันโรค การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และการดูแลรักษาแบบองค์รวม มากกว่าการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวอีกด้วย
ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลโรคซับซ้อนและการดูแลสุขภาพเชิงรุก โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของศูนย์ทางเดินอาหารและตับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับแนวโน้มโรคตับที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย พร้อมขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการผลักดันให้การป้องกันโรคกลายเป็นวาระร่วมของทุกภาคส่วน
เนื่องในวันตับอักเสบโลก โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน จึงขอเชิญชวนประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพตับมากขึ้น ด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำ รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีเมื่อมีข้อบ่งชี้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และปรึกษาแพทย์เมื่อพบความผิดปกติหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะ “การป้องกัน” ยังคงเป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด และเป็นกุญแจสำคัญในการลดภาระโรคตับของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต