สตาร์ตแล้ว!! “AIA+ FUN RUN 2026” เปิดสนามแรกเชียงใหม่สุดคึกคัก “ซาบีน่า เดอะเฟซ” นำทีม

แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) จากเอไอเอ ประเทศไทย เปิดสนามแรกของกิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026 พลัสชีวิตดี ๆ ทั่วไทย” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยชวนลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอออกมาสตาร์ตเช้าวันหยุดด้วยการวิ่งชิล เช็กอินแลนด์มาร์ก และเติมพลังสุขภาพดีท่ามกลางบรรยากาศเมืองเหนือ ก่อนเตรียมส่งต่อความสนุกไปยังอีก 3 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
งานนี้เพิ่มดีกรีความสนุกด้วย ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ หรือ ซาบีน่า เดอะเฟซ ซึ่งเป็น KOL สายสุขภาพ นักส่งเสริมสุขภาวะ และครูสอน Yoga & Mobility ที่มานำทีมวอร์มอัพ ปลุกร่างกายให้พร้อมก่อนออกสตาร์ต พร้อมร่วมวิ่งเคียงข้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง สร้างสีสันและพลังบวกให้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสดใส
วิ่งชิลรับลมเหนือ เช็กอินแลนด์มาร์กกลางเมืองเชียงใหม่
“AIA+ FUN RUN 2026” เป็นงานวิ่งสุดชิคที่รวมสายเฮลตี้ สายคาเฟ่ และสายคอนเทนต์ไว้ในงานเดียว ไม่จะเป็นนักวิ่งมือใหม่ สายเดินชิล สายคาเฟ่ หรือคนที่เพิ่งอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ เพราะงานนี้เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง เดินได้ วิ่งได้ แวะถ่ายรูปได้ และสนุกไปด้วยกันตลอดเส้นทาง
สนามแรกที่จังหวัดเชียงใหม่มาในคอนเซ็ปต์ Casual & Friendly โดยกิจกรรมเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ร้าน Early Owls ก่อนพาผู้เข้าร่วมออกไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญอย่าง ประตูท่าแพ และ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในเส้นทางแบบ Out & Back รวมระยะทาง 7.35 กิโลเมตร
ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เหล่านักวิ่งเริ่มทยอยมารวมตัว ยืดเส้นยืดสาย และวอร์มอัพร่างกาย ก่อนออกสตาร์ตพร้อมกันในเวลา 06.00 น. วิ่งรับอากาศยามเช้า เก็บภาพสวย ๆ และแชร์โมเมนต์สนุกไปกับเพื่อนนักวิ่งและคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ หลังเข้าเส้นชัย พร้อมโชว์เหรียญรางวัลแห่งความภูมิใจ ต่อด้วยเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มและของว่าง ก่อนสนุกต่อกับกิจกรรมภายในงาน ทั้งมุมถ่ายภาพ จุดเช็กพอยต์ มินิเกม และของรางวัลสุดพิเศษ เรียกได้ว่าวิ่งจบแล้ว แต่ความสนุกยังไม่จบง่าย ๆ
วิ่งเสร็จเติมพลังต่อทั้งสุขภาพกายและความปัง
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ถูกใจสายมูคือกิจกรรม “AIA+ เช็คดวงชะตา” ดูดวงง่าย ๆ เพื่อสุขภาพใจและชีวิตที่ดีขึ้น เพียงวิ่งครบตามระยะทาง ถ่ายภาพกับป้าย Check Point และอัปโหลดภาพลงบนโซเชียลมีเดียครบทั้ง 3 จุด ผู้ที่ทำภารกิจสำเร็จตามเงื่อนไข 20 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรีกับหมอดูภายในบูธ Fortune Teller เพื่อเช็กดวง เติมพลังใจ และพลัสความปังให้ชีวิต
ภายในงานยังมีบูธ AIA Vitality ให้ผู้เข้าร่วมได้ติดตามและเรียนรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษกลับบ้าน เรียกว่ามางานเดียวได้ครบทั้งการออกกำลังกาย ความสนุก ภาพสวยสำหรับลงโซเชียล มิตรภาพกับเพื่อนร่วมทาง และเหนือไปกว่านั้นคือ แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นดูแลตัวเอง
จากเชียงใหม่ เตรียมส่งต่อความสนุกครบ 4 จังหวัดทั่วไทย
หลังจากเปิดสนามแรกที่เชียงใหม่อย่างคึกคักแล้ว AIA+ FUN RUN 2026 เตรียมเดินทางไปชวนคนไทยพลัสสุขภาพดีในอีก 3 จังหวัด ได้แก่
· ขอนแก่น วันที่ 9 สิงหาคม 2569 เริ่มต้นที่ SEP CAFE ชวนวิ่งรับบรรยากาศสดชื่นรอบสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ระยะทาง 5.08 กิโลเมตร
· ชลบุรี–บางแสน วันที่ 30 สิงหาคม 2569 เริ่มต้นที่ SWAN CAFE วิ่งรับลมทะเล ผ่านหาดวอนนภาและหาดแสนสุข ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร พร้อมร่วมวอร์มอัพและวิ่งชิลไปกับซาบีน่า ไมซิงเกอร์
· สงขลา วันที่ 20 กันยายน 2569 เริ่มต้นที่ Heartmade Solis Cafe วิ่งเลียบชายหาดชลาทัศน์ มุ่งหน้าสู่หาดสมิหลา ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร
เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อม ที่สำคัญอย่าพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เอไอเอ พลัส (AIA+) เพื่อร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดของ เอไอเอ พลัส ในการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับชีวิตประจำวันของลูกค้า ผ่านการส่งเสริมให้คนไทยเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย พร้อมได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านประกันและสุขภาพแบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ในการขับเคลื่อนพันธกิจ Healthier, Longer, Better Lives เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ./