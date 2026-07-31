สหรัฐฯ เดินหมากตัวที่ 4 ใช้ AI ทำ Dollarization / ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ สหรัฐอเมริกาได้ใช้กลยุทธ์ที่แยบยลในการรักษาสถานะความเป็นมหาอำนาจของโลกผ่านกระบวนการ "Dollarization" หรือการทำให้สกุลเงินดอลลาร์กลายเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจ
หากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ สหรัฐฯ ได้เดินหมากสำคัญมาแล้ว 3 ครั้งในแต่ละยุคสมัย เพื่อผูกพันค่าเงินของตนเข้ากับสินทรัพย์หรือทรัพยากรที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อโลก และในทศวรรษนี้ หมากตัวที่ 4 ที่กำลังถูกขับเคลื่อนคือเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดอย่าง "ปัญญาประดิษฐ์" (AI)
ช่วงที่ 1: “Bretton Woods” การผูกดอลลาร์กับทองคำ (ค.ศ. 1944)
ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1944 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้จัดการประชุมที่เมืองเบรตตันวูดส์ (Bretton Woods) รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ร่วมกับประเทศพันธมิตร 44 ชาติ เพื่อจัดระเบียบระบบการเงินโลกใหม่หลังสงคราม ผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอำนาจนำของเงินดอลลาร์อย่างเป็นทางการ
สหรัฐฯ ได้เสนอให้ใช้เงินดอลลาร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหลักแทนทองคำ โดยกำหนดให้ดอลลาร์สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้ในอัตราคงที่ 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สกุลเงินของประเทศอื่น ๆ จะต้องผูกค่าเงินของตนไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ทำให้ดอลลาร์กลายเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างประเทศ และเนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก ณ ขณะนั้น ความน่าเชื่อถือของระบบเบรตตันวูดส์จึงแข็งแกร่งอย่างมาก
หมากตัวแรกนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก เพราะทุกประเทศจำเป็นต้องถือครองดอลลาร์เพื่อใช้ชำระหนี้และการค้าระหว่างประเทศ แม้ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 สหรัฐฯ จะยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำ (Nixon Shock) แต่รากฐานที่เบรตตันวูดส์วางไว้ ได้หยั่งรากให้ดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินหลักของโลก
ช่วงที่ 2: “Petrodollar” การผูกดอลลาร์กับน้ำมัน (ค.ศ. 1974)
หลังจากการล่มสลายของระบบเบรตตันวูดส์ ค่าเงินดอลลาร์เผชิญกับความสั่นคลอนอย่างหนัก สหรัฐอเมริกาจึงต้องเร่งหา "หลักประกัน" ใหม่เพื่อรักษาความเป็นเจ้าของระบบการเงินโลก นำมาสู่การเดินหมากตัวที่ 2 ในปี ค.ศ. 1974 เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มโอเปก (OPEC)
ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า สหรัฐฯ จะให้การคุ้มครองทางทหารและยุทโธปกรณ์แก่ซาอุดีอาระเบีย โดยแลกกับการที่ซาอุดีอาระเบียจะต้องซื้อขายน้ำมันดิบทั้งหมดในตลาดโลกด้วยสกุลเงิน "ดอลลาร์สหรัฐ" เท่านั้น และนำรายได้ส่วนเกิน (Petrodollar) กลับไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อซาอุดีอาระเบียตกลง ชาติสมาชิกโอเปกอื่น ๆ ก็ปฏิบัติตาม
กลยุทธ์นี้แยบยลอย่างมาก เพราะ "น้ำมัน" คือทรัพยากรพื้นฐานที่ทุกประเทศทั่วโลกขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อทุกประเทศต้องการซื้อน้ำมัน ก็จำเป็นต้องสำรองเงินดอลลาร์ ทำให้ความต้องการถือครองดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบเปโตรดอลลาร์จึงเป็นการชุบชีวิตดอลลาร์โดยไม่ต้องพึ่งพาทองคำ และตอกย้ำความเป็นสกุลเงินสำรองอันดับหนึ่งของโลก
ช่วงที่ 3: “Stablecoin” การผูกดอลลาร์กับสินทรัพย์ดิจิทัล (ค.ศ. 2025)
สหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายที่เรียกว่า GENIUS Act หรือชื่อเต็มคือ “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act” ที่กำหนดแนวทางให้เอกชนเป็นผู้ออก Stablecoin และรัฐเป็นผู้กำกับดูแล การเดินหมากตัวที่ 3 นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซี (Web3) ซึ่งเข้ามาท้าทายระบบการเงินแบบดั้งเดิม
แทนที่รัฐบาลจะต่อต้านหรือผูกขาดการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เพียงผู้เดียว สหรัฐฯ กลับเลือกใช้ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมของภาคเอกชนให้เป็นประโยชน์ กฎหมาย GENIUS Act สร้างความชัดเจนทางกฎหมาย ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการเงินสามารถออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Stablecoin) ที่ผูกมูลค่ากับเงินดอลลาร์ในอัตรา 1:1 ได้อย่างโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบจากรัฐ
กลยุทธ์นี้ทำให้เกิด "Digital Dollarization" อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะ Stablecoin ที่อิงเงินดอลลาร์ได้กลายเป็นสื่อกลางหลักในการทำธุรกรรมและการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ทั่วโลก สหรัฐฯ สามารถรักษาสถานะของดอลลาร์ให้เป็นระบบนิเวศหลักของโลกยุคดิจิทัลได้ โดยปล่อยให้เอกชนเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและแบกรับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ช่วงที่ 4: “AI Dollar” การผูกดอลลาร์กับปัญญาประดิษฐ์ (ค.ศ. 202x)
การเดินทางของ Dollarization กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เหนือกว่าระบบการเงินแบบเดิม นั่นคือช่วงเวลาแห่ง “AI Dollar” หรือการผูกดอลลาร์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ในทศวรรษ 202x สหรัฐอเมริกากำลังเดินหมากตัวที่ 4 ที่มีความสำคัญระดับพลิกโลก ผ่านการใช้รูปแบบที่เรียกว่า "Cortex-Corpus Model"
ในโมเดลนี้ สหรัฐอเมริกาวางหมากให้ตนเองเป็น "มันสมองส่วนกลาง" หรือ Cortex ของระบบ AI โลก โดยรวบรวมขีดความสามารถสูงสุดทั้งในด้านชิปประมวลผลขั้นสูง (Advanced GPUs) โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และระบบคลาวด์คอมพิวติง เอาไว้ภายใต้บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน ในขณะเดียวกัน ก็จัดวางให้ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเป็นเพียง "คลังข้อมูล" หรือ Corpus ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลดิบเพื่อนำไปฝึกฝน AI และเป็นผู้บริโภคผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
หัวใจสำคัญของ Dollarization ยุคนี้ มิได้อยู่ที่แผ่นกระดาษหรือเหรียญดิจิทัล แต่อยู่ที่ "สิทธิ์ในการเข้าถึงการประมวลผล" รัฐบาลกลางสหรัฐฯ สามารถกุมสิทธิ์อนุญาต (Licensing) และควบคุมการเชื่อมต่อผ่านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีที่ประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรข้ามชาติจำเป็นต้องใช้มันสมองส่วนกลางในการประมวลผลขั้นสูง (เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือการประเมินความมั่นคง) โดยไม่เพียงแต่จะต้องชำระค่าบริการด้วยกลไกที่อิงกับสกุลเงินดอลลาร์ แต่ยังต้องปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่สหรัฐฯ กำหนด
เหมือนกับที่โลกเคยขาดน้ำมันไม่ได้ในยุค Petrodollar ในทศวรรษหน้า โลกอาจไม่สามารถขาด AI ในการขับเคลื่อนประเทศได้ การกุมกุญแจเชื่อมต่อระบบมันสมอง AI ส่วนกลาง จึงเป็นการสร้าง "AI Dollarization" ที่บีบบังคับกลาย ๆ ให้ทุกชาติที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง ต้องยอมอยู่ภายใต้ร่มเงาทางเทคโนโลยีและการเงินของสหรัฐอเมริกา หมากกระดานนี้จึงเป็นขั้นสุดของการเปลี่ยนดอลลาร์จากแค่สื่อกลางการแลกเปลี่ยน ไปสู่อำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมทิศทางสติปัญญาของโลกอนาคต
บทความโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์