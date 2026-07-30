เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อโครงการ “One Million Trees” ดันองค์กรมุ่งสู่ Net Zero 2050

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Imagining better futures for all” เดินหน้าพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมาย Net Zero 2050 สานต่อปีที่ 4 โครงการ “One Million Trees” โครงการฟื้นฟูป่าซับคาร์บอน ร่วมดูแลผืนป่าชุมชน 3,000 ไร่ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยผสานพลังทีมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลในภาคเหนือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เสริมป่ารวม 600 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่า Sustainable Urban Development คือการสร้างระบบนิเวศของเมืองที่น่าอยู่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดี และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘A Future-Led Ecosystem’ เราจึงมุ่งพัฒนา ‘เมืองแห่งอนาคต’ ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทำให้ Sustainability เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในทุกกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน และทุกธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของเราทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero 2050"
ด้วยแนวคิดดังกล่าว ปี 2569 บริษัทฯ จึงสานต่อปีที่ 4 โครงการ “One Million Trees” โครงการฟื้นฟูป่าซับคาร์บอน ร่วมดูแลผืนป่าชุมชน 3,000 ไร่ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพลังทุกภาคส่วน ร่วมปลูกต้นไม้ 600 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่ง จ.ลำปาง
สำหรับภาคเหนือ ซึ่งเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการวางแผนรับมือกับปัญหาอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ ตั้งแต่ ‘ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ’ โดยโครงการ “One Million Trees” เป็นหนึ่งในแผนรับมือต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500-1,000 ไร่ต่อปี และปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้นภายในปี 2575 โดยปัจจุบันปลูกแล้วกว่า 800,000 ต้น
โดยปีนี้ได้ร่วมมือกับพนักงานจิตอาสาจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลภาคเหนือทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เชียงใหม่, เชียงราย และลำปาง รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันปลูกต้นไม้เสริมป่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการดูดซับคาร์บอน พร้อมสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาว โดยน้อมนำแนวทางจากโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูป่าชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิด Zero Burning ร่วมกับชุมชนและเกษตรกร เพื่อลดการเผาและลดแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่”
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนและรับฟังการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, แนวทางการบริหารจัดการและดูแลป่าชุมชนร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชน โดยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง, กิจกรรมการดูแลป่าชุมชนและกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยผู้แทนชุมชนบ้านทุ่ง
อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อากาศบริสุทธิ์เพื่อชีวิต: การฟื้นฟูป่าชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงอากาศสะอาด และความเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ป่าไม้กับสุขภาวะที่ดีของประชาชน
นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้ริเริ่มแคมเปญระดับภูมิภาค ‘Share the Air – อากาศดีส่งต่อได้’ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบ “กล่องอากาศดี” ซึ่งเป็นเครื่องฟอกและเติมอากาศแบบ DIY แก่ประชาชนในภาคเหนือ เพื่อลดความเสี่ยงจากมลพิษฝุ่น PM 2.5
โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ ‘Sustainable Ecosystem’ และเป้าหมาย Net Zero 2050 จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งพันธมิตร ชุมชน และคนในองค์กร เพื่อยกระดับบทบาทของภาคธุรกิจจากผู้รับมือวิกฤตสู่แพลตฟอร์มความร่วมมือระดับภูมิภาค (Creating Shared Value Regional Movement) ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ./