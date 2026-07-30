ไทยประกันชีวิต ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI) บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 931 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในด้าน ESG สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิต ที่นำหลัก ESG มาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กร ตั้งแต่การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิด “การดูแลด้วยหัวใจ” หรือ Care with Heart ที่มุ่งส่งมอบคุณค่า รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบรอบด้าน
บริษัทฯ ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” ผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ TLI Sustainability Strategy ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ “Trusted Partner” มุ่งพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส” ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถวางแผนชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ตลอดชีวิต” ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนชีวิตไปตลอดเส้นทางชีวิตได้อย่างยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งการวางแผนความคุ้มครอง การวางแผนสุขภาพ การบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การวางแผนเกษียณอายุ ตลอดจนการส่งต่อคุณค่าและมรดกให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก หรือการพัฒนาบริการในลักษณะ e-Service หลากหลายรูปแบบ อาทิ e-Payment, e-Policy, e-Receipt มิติสังคม “Life Inclusion” ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงินและการประกันชีวิตอย่างทั่วถึง อาทิ โครงการไทยประกันชีวิตเสริมโอกาส สร้างอาชีพ และมิติสิ่งแวดล้อม “Infinite World” มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดโครงการและมาตรการในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับองค์กรและสังคมไทยในระยะยาว
นายเคียน ฮิน ลิม กล่าวเสริมว่า “การติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จึงเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนของการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของไทยประกันชีวิต โดยบริษัทฯ มุ่งต่อยอด ESG จากแนวคิดสู่การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับทุกมิติของธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Sustainable Tomorrow อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สู่ปีที่ 12 ซึ่งการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ จะพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI