'เจียไต๋' เปิดตัว “XAG UGV R200” รถพ่นอัจฉริยะไร้คนขับระบบไฟฟ้า พร้อมลุยสวนผลไม้ ต่อยอดโซลูชันทุเรียน

XAG Thailand ในกลุ่มบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาท โซลูชัน โพรไวเดอร์ ด้วยการเปิดตัว “XAG UGV R200” รถพ่นผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอัจฉริยะไร้คนขับระบบไฟฟ้า
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การจัดการสวนผลไม้และพืชไร่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้แม่นยำขึ้น ลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะพื้นที่สวนที่เข้าถึงได้ยาก ผ่านเทคโนโลยีการพ่นสารที่แม่นยำ ควบคุมง่าย และเหมาะกับการทำเกษตรยุคใหม่
สำหรับ XAG UGV R200 มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 6 ล้อ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในพื้นที่สวนหลากหลายรูปแบบ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านประสิทธิภาพการพ่นสาร XAG UGV R200 ได้รับการออกแบบให้พ่นได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ ด้วยหัวพ่นแรงเหวี่ยงที่สามารถปรับขนาดละอองได้ตั้งแต่ 60–200 ไมครอน พร้อมระบบปรับระดับหัวฉีดให้เหมาะสมกับลักษณะพืชแต่ละชนิด และระบบส่งลมแรงดันสูงที่ช่วยพาละอองเข้าสู่ทรงพุ่มได้อย่างทั่วถึง รองรับระยะพ่นแนวนอน และแนวตั้ง สูงสุดถึง 7 เมตรต่อข้าง ช่วยลดการสูญเสียสารและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระบบควบคุมผ่านรีโมทและเทคโนโลยีระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง RTK ช่วยลดการพ่นซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมลดการสัมผัสสารของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานภาคการเกษตร รวมถึงรองรับการใช้งานในพืชหลากหลายประเภท อาทิ ทุเรียน องุ่น มะนาว อ้อย กล้วยไม้ และมะพร้าว จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่การทำเกษตรอัจฉริยะได้อย่างมั่นใจ
พร้อมกันนี้ในโอกาสเปิดตัวอย่างเป็นทางการ XAG Thailand เปิดรับจองพรีออเดอร์ XAG UGV R200 แล้ววันนี้ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับการจัดการสวน ลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของ XAG UGV R200 ก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ XAG Thailand โทร. 089-139-8888 หรือ Line Official Account: @xagthailand