PMCU x ททท. ร่วมกับ ASIAN WALL และ HYPE SPRAY เพิ่มเสน่ห์ "บรรทัดทองสตรีทฟู้ด" ด้วย Street Art

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ASIAN WALL และ HYPE SPRAY เดินหน้าพัฒนาย่านบรรทัดทองผ่านโครงการ Banthatthong Foodpath Stories นำศิลปะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินเมือง ชวนผู้คนออกสำรวจเรื่องราวของร้านค้า ผู้คน และวิถีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอย ผ่านผลงาน Street Art ที่กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ พร้อมต่อยอดบรรทัดทองจากย่านสตรีทฟู้ดชื่อดัง สู่พื้นที่ที่ผู้คนอยากใช้เวลาเดินเล่น พักผ่อน และค้นพบเสน่ห์ของย่านในหลากหลายแง่มุม
โครงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจาก PMCU การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย HYPE SPRAY กลุ่มศิลปิน ASIAN WALL ผู้ประกอบการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม Live Art Exhibition นิทรรศการศิลปะ และ Walking Tour สำรวจผลงาน Street Art ทั้ง 7 จุดทั่วบรรทัดทอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "บรรทัดทองไม่ได้เป็นเพียงย่านอาหาร แต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรม เรื่องราว และผู้คน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ผ่านศิลปะ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้มาเยือนได้อิ่มทั้งอาหารกาย อาหารตา และอาหารใจ พร้อมผลักดันให้บรรทัดทองก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร"
ด้าน อภิรัตน์ ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "การนำ Street Art เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของย่าน ช่วยเพิ่มเสน่ห์และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว จากเดิมที่เดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหาร ได้ต่อยอดสู่การเดินชมงานศิลปะ ถ่ายภาพ และสัมผัสเรื่องราวของพื้นที่ ทำให้บรรทัดทองเป็นย่านที่ทั้งดูได้ ชิมได้ และสัมผัสได้จริง"
ขณะที่ ดนัย เตชะสมภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีไพบูลย์ จำกัด (HYPE SPRAY) กล่าวว่า "ความสำคัญของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการสร้างผลงาน Street Art แต่คือการทำงานร่วมกับเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าศิลปะสามารถเพิ่มชีวิตชีวาและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพื้นที่ได้ พร้อมเชื่อว่าผลงานทั้ง 7 จุดจะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ดึงดูดให้ผู้คนออกมาตามหาและค้นพบบรรทัดทองในมุมใหม่"
ภายใต้แนวคิด "Foodpath Stories" โครงการชวนผู้คนออกจากเส้นทางเดิม เพื่อค้นพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในย่าน ผ่านผลงาน Mural Street Painting จากศิลปินสตรีทอาร์ตกว่า 10 ชีวิต นำโดย BIGDEL, CRUDE, HOIE, JOKER, JORRA, MONTEMITH และ Y? ซึ่งลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการ ศึกษาประวัติร้านค้า และวิถีชีวิตของชุมชน ก่อนนำอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาตีความเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย
ผลงานแต่ละชิ้นหยิบแรงบันดาลใจจากรายละเอียดเล็กๆ ของบรรทัดทอง ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้พลาสติกของร้านอาหารริมทาง แมวดำประจำร้านกาแฟ หรือเรื่องราวของผู้คนในชุมชน เพื่อสะท้อนว่าบรรทัดทองไม่ได้มีเพียงร้านอาหารชื่อดัง แต่ยังเต็มไปด้วยธุรกิจท้องถิ่นและเรื่องราวที่รอให้ผู้คนออกไปค้นพบ
โครงการยังต่อยอดสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของย่าน ผ่าน Club Souvenirs ร้านของที่ระลึกในรูปแบบรถเข็น ซึ่งรวบรวมสินค้า Limited Edition ที่ออกแบบโดยศิลปินและผลิตโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ ธุรกิจท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของบรรทัดทอง
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Banthatthong Foodpath Stories ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น.จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2569 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ระบายสีโปสการ์ด และถ่ายภาพกับแลนด์มาร์กของโครงการ
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากศิลปินเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดย คุณแม่บี เจ้าของร้านแม่บี ข้าวแกงซอยจุฬา 18 กล่าวว่า "ลูกค้าหลายคนเดินมาถ่ายรูปกับ Street Art ก่อนแวะเข้ามารับประทานอาหารในร้าน ทำให้ร้านเล็กๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น”
ขณะที่ อาม่า เจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในย่านบรรทัดทองมากกว่า 79 ปี กล่าวว่า “งานศิลปะช่วยเติมสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับย่าน พร้อมหวังว่าจะมีผลงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้คนออกมาเดินเล่น ถ่ายรูป และสร้างความคึกคักให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง”
โครงการ Banthatthong Foodpath Stories จึงเป็นอีกก้าวของการพัฒนาย่านที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ศิลปิน ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องของพื้นที่ ชวนผู้คนใช้เวลาอยู่กับบรรทัดทองมากขึ้น พร้อมสร้างโอกาสให้ร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นได้รับการมองเห็น และต่อยอดบรรทัดทองให้เติบโตเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ทั้งในฐานะจุดหมายด้านอาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ./