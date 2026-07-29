"บ้านหมื่นปี" ชูนวัตกรรม FoodTech เปลี่ยน ‘ก้างปลา’ เป็น ‘สแน็กเสริมแคลเซียม’

เทรนด์รักสุขภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดขนมขบเคี้ยว (Snack) ยังคงถูกจดจำในฐานะ “Junk Food” ที่ให้เพียงพลังงานและขาดคุณค่าทางโภชนาการ บริษัท บ้านหมื่นปี จำกัด จึงมุ่งปฏิวัติวงการสแน็กไทยด้วย “ปลาแท่งกรอบเสริมแคลเซียม” นวัตกรรม Nutritious Snack ที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงให้กลายเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ทั้งอร่อยและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
๐ เริ่มต้นแนวคิด “อาหารที่ดีที่สุด คืออาหารที่คนอยากกินทุกวัน”
วิลาสินี จันทรุกขา ผู้บริหารแบรนด์ บริษัท บ้านหมื่นปี จำกัด เล่าว่า จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เกิดจากความต้องการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เมื่อคุณพ่อมีข้อจำกัดด้านการรับประทานอาหาร ขณะที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จึงเกิดคำถามสำคัญว่า “อาหารที่ดีที่สุด ไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์ที่สุด แต่เป็นอาหารที่ทำให้คนอยากกินทุกวัน” และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและความอร่อย
จากการศึกษาศักยภาพของปลานิลในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 650 ล้านบาทต่อปี แต่สามารถนำเนื้อปลาไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 30% ส่วนที่เหลือ เช่น ก้าง เกล็ด และหนังปลา กลายเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร บ้านหมื่นปีจึงร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนานวัตกรรมสกัดก้างปลาให้เป็นผงแคลเซียมบริสุทธิ์ เพื่อนำมาเสริมในผลิตภัณฑ์ปลาแท่งกรอบ ภายใต้แนวคิด Zero Waste ที่เปลี่ยนของเหลือให้กลายเป็นคุณค่าทั้งต่อสุขภาพและชุมชน
ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ “ปลาแท่งกรอบเสริมแคลเซียม” อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีการอบกรอบแบบพิเศษแทนการทอด ช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการของปลา พร้อมมอบเนื้อสัมผัสที่กรอบ อร่อย โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน สารเคมี หรือผงชูรส ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พบว่ามีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 20-24% ซึ่งเป็นแคลเซียมธรรมชาติจากลุ่มแม่น้ำมูลที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที และดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตทั่วไปถึง 3 เท่า โดยไม่ก่อให้เกิดอาการท้องอืด
๐ เจาะตลาด Blue Ocean ด้วยกลยุทธ์ “Value Over Price”
ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ บ้านหมื่นปีเลือกสร้างความแตกต่างด้วยแนวคิด “Value Over Price” โดยมุ่งนำเสนอคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากกว่าการแข่งขันด้านราคา เจาะกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว พร้อมเลือกช่องทางการจำหน่ายผ่านโรงพยาบาลและร้านค้าสุขภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร
๐ Thai Kitchen สปริงบอร์ดสำคัญสู่ตลาดสากล
จุดเปลี่ยนสำคัญคือการเข้าร่วมโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program โดยความร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย มณฑา ไก่หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น และเธียรวนันต์ จอมสืบ นักส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมทั้ง รศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ หัวหน้าโครงการ Thai Kitchen 2026 และดร.อริสรา ทองเพ็ชร์ ผู้จัดการโครงการ Thai Kitchen 2026 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ยกระดับแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขยายตลาดในอนาคต
“เราไม่ได้ตั้งใจทำเพียงสแน็กจากปลา แต่ตั้งใจแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยผ่านอาหารว่างที่ทุกคนอยากกินได้ทุกวัน กินแล้วอร่อย มีสุขภาพที่ดี และอายุยืนหมื่นๆ ปีไปด้วยกัน” วิลาสินี กล่าวทิ้งท้ายถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ./