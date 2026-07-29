ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เดินหน้าระบบวงจรบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน เปิดตัวโครงการ “ขอคืนดี”

เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ต่อยอดความร่วมมือกับ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ พันธมิตรด้านการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิล เปิดตัว โครงการ “ขอคืนดี” ต่อยอดสู่กลุ่มลูกค้า HoReCa** ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ‘โคคา-โคล่า ด้วยการสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพื่อสร้างระบบวงจรบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและการเก็บกลับเพื่อรีไซเคิล ซึ่งขยายความสำเร็จจากโครงการนำร่องที่ร่วมกับพันธมิตร เซ็น กรุ๊ป เก็บบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มขวดพลาสติกและกระป๋องของ “โคคา-โคล่า” ที่จำหน่ายในร้านอาหารเครือเซ็น กรุ๊ป รวมทั้งวัสดุรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ กลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล ต่อยอดสู่กลุ่มลูกค้า HoReCa ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ‘โคคา-โคล่า’ และร่วมมือกับชุมชนคลองเตย ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค และสร้างระบบวงจรบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน (Packaging Circularity) ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า
นางสาวปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน และเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน “Our Choice, Our Future!” โดยหนึ่งในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราคือการจัดการบรรจุภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติก การใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์หลัก และการทำให้บรรจุภัณฑ์หลักสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรขับเคลื่อนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การเปิดตัวโครงการ “ขอคืนดี” ร่วมกับ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ ช่วยขยายผลลัพธ์การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นวงกว้างมากขึ้น”
“ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า จะต่อยอดความร่วมมือไปยังกลุ่มลูกค้า HoReCa รายอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และขยายปริมาณขยะรีไซเคิล นอกจากพันธมิตรร้านค้า เรายังได้ขยายความร่วมมือกับชุมชนคลองเตย ผ่านมูลนิธิดวงประทีป จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล และสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มอัตราการรับซื้อบรรจุภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการคัดแยกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าขยายความสำเร็จด้านการรีไซเคิลผ่านโครงการ “ขอคืนดี” เดินหน้าเพิ่มจำนวนพันธมิตรทั้งลูกค้าและชุมชน เพิ่มการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าสู่ระบบรีไซเคิล”
ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เวสท์บาย เดลิเวอรี่ ยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ผ่านโครงการ “ขอคืนดี” เพื่อการเก็บขยะรีไซเคิลในปริมาณที่มากขึ้น ครอบคลุมหลายพื้นที่และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ HoReCa มากขึ้น จุดแข็งของเวสท์บาย เดลิเวอรี่ เรามีการดำเนินการที่เป็นระบบ เก็บข้อมูลปริมาณขยะและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลและพัฒนาโครงการรีไซเคิลเพิ่มเติม เรายังมีเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายชุมชน ช่วยให้เข้าถึงครัวเรือนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ช่วยขยายการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่ รวมแล้วมากกว่า 70 แห่ง และเพิ่มโอกาสในการขยายการเก็บบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลจากร้านค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ๆ ผ่านกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่าต่อไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้สามารถรับขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบได้จริงในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนให้ระบบรีไซเคิลของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น”
“ขอคืนดี” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า และ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ โดยเริ่มต้นจากโครงการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในร้านอาหารเครือ เซ็น กรุ๊ป ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นมา และขยายไปยังเครือข่ายชุมชนผ่านมูลนิธิดวงประทีป ดำเนินการเก็บขยะรีไซเคิลในศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะคลองเตย ซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้ว (ขวดพลาสติกใส PET และกระป๋อง) รวมทั้งวัสดุประเภทอื่น ๆ จากโครงการนี้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้แล้วปริมาณรวมมากกว่า 84,000 กิโลกรัม โดยมีขวดพลาสติกที่ถูกส่งไปรีไซเคิลมากกว่า 460,000 ขวด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 224,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e) เท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 25,000 ต้น (รายงานผลการเก็บข้อมูลจากเวสท์บาย เดลิเวอรี่)
หมายเหตุ **ลูกค้ากลุ่ม HoReCa (โฮเรก้า) คือกลุ่มธุรกิจ B2B ที่ให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก ย่อมาจาก Hotel (โรงแรม), Restaurant (ร้านอาหาร) และ Café / Catering (คาเฟ่และบริการจัดเลี้ยง) ซึ่งซื้อสินค้าปริมาณมากเพื่อนำไปปรุงต่อหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง