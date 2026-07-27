อินโดรามาฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านความร่วมมือ “Zero Waste to Landfill” ระหว่าง PETValue Philippines กับ Republic Cement

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโครงการใหม่ “ขยะเป็นศูนย์สู่หลุมฝังกลบ” (Zero Waste to Landfill) ณ โรงงานรีไซเคิล PETValue Philippines ตอกย้ำให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปริมาณของเสียได้
อินโดรามา เวนเจอร์ส ผ่านธุรกิจรีไซเคิลของบริษัทฯ IndoNova นำขวด PET หลังการบริโภคกลับมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) คุณภาพสูงสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (food grade) เพื่อช่วยให้วัสดุที่มีคุณค่ายังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบ ขณะที่การรีไซเคิลแบบขวดสู่ขวด (bottle-to-bottle recycling) ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ครอบคลุมมากกว่ากระบวนการรีไซเคิล โดยความมุ่งมั่นดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านบริษัท PETValue Philippines ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส กับ Coca-Cola Europacific Aboitiz Philippines ที่ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท Republic Cement & Building Materials หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดตัวโครงการ Zero Waste to Landfill
PETValue Philippines ตั้งอยู่ในจังหวัดคาวีเต และเป็นโรงงานรีไซเคิล PET แบบขวดสู่ขวด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแห่งแรกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยนำขวด PET มารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว ฝาขวดและฉลากที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์โดย ecoloop ธุรกิจด้านการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ของ Republic Cement และนำเข้าสู่กระบวนการเผาร่วม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ทำให้วัสดุเหล่านี้ยังคงถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าได้ พร้อมช่วยลดปริมาณของเสีย
นายปันกาจ ซินฮา หัวหน้าธุรกิจรีไซเคิล IndoNova อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ที่ IndoNova เราเชื่อว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเมื่อขวดหนึ่งถูกนำกลับมาเป็นขวดใหม่อีกครั้ง เรามองหาแนวทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการนำวัสดุทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการรีไซเคิลกลับมาสร้างคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมและความร่วมมือสามารถช่วยลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และช่วยนำพาให้เราก้าวไปอีกขั้นในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง”
การผสานศักยภาพด้านการรีไซเคิลแบบขวดสู่ขวดของ PETValue เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ของ Republic Cement ช่วยสร้างโซลูชันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบบูรณาการ ทำให้วัสดุสามารถถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นว่า การทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรได้
นางแองเจลา เอดราลิน-วาเลนเซีย ผู้อำนวยการ ecoloop กล่าวว่า “เราช่วยพันธมิตรสร้างคุณค่าจากของเสีย พร้อมลดการพึ่งพาการฝังกลบ ความร่วมมือกับ PETValue ครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”
โครงการ Zero Waste to Landfill สะท้อนความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวไปไกลกว่าการรีไซเคิลแบบขวดสู่ขวด นับตั้งแต่เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 บริษัทฯ ได้นำขวด PET หลังการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วเกือบ 180,000 ล้านขวด และปัจจุบันรีไซเคิลขวด PET ได้มากกว่า 700 ขวดต่อวินาที ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลระดับโลกเข้ากับความร่วมมือเชิงนวัตกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าจากวัสดุตลอดกระบวนการรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส มีส่วนช่วยลดปริมาณของเสีย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ./