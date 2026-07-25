GCNT x มธ.จัดงาน "SUMA First Meet 2026" ต้อนรับ “ผู้นำด้านความยั่งยืนในอนาคต” รุ่นแรก

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SUMA First Meet 2026 ต้อนรับและเตรียมตัวนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management - SUMA) เพื่อร่วมกันบ่มเพาะและยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนแห่งอนาคตที่พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ ๆ จากภาคธุรกิจ ก่อนเริ่มเปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2569 นี้
ในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตรและตัวอย่างเส้นทางอาชีพ ยังมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์
การเรียนรู้ภาคสนาม ผ่านการดูเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนโดยองค์กรสมาชิกของ GCNT ได้แก่
- โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ BCPG Visitor Center โดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ณ อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการผสานพลังระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจระดับแนวหน้า โดย GCNT รับหน้าที่เป็นจุดเชื่อมหลักในการนำนักศึกษาเข้าสู่ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้จริงผ่านเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำมากกว่า 160 องค์กร
ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร เลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "นักศึกษาในหลักสูตร SUMA ถือเป็นอนาคตทางการศึกษาของประเทศไทย โจทย์คือเราจะทำอย่างไรให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีความทักษะความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจอย่างแท้จริง GCNT และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจับมือสร้างหลักสูตรนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวและเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพราะธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้หากขาดความรับผิดชอบและธรรมาภิบาล”
นอกจากนี้ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า "หลักสูตร SUMA เป็นหลักสูตรแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกับภาคธุรกิจ โดยมี GCNT เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรจะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสอน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาดูงานในองค์กรและเข้าฝึกงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้จากโจทย์ภาคธุรกิจจริง เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วของโลกแห่งการทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือการทำโครงงานด้วยโจทย์ที่เกิดจากภาคธุรกิจ เพื่อ่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบ solution ให้กับโจทย์ธุรกิจจริง”
ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายคณะวิชา ได้แก่ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ GCNT โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมสีเขียว สันติภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน AI สำหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงโอกาสในการจัดทำโครงงานเพื่อจัดการความยั่งยืน เป็นต้น
การจัดงาน First Meet ในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการปูทางให้นักศึกษารุ่นแรกได้สร้างเครือข่ายร่วมกับเพื่อน คณาจารย์ และภาคธุรกิจ พร้อมก้าวออกไปเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป ./