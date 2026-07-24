ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ติดโผหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2569

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชั้นนำ และเป็นผู้ให้บริการกำจัดขยะ มีโรงกำจัดขยะชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโรงกำจัดขยะทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2569 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) ติดอันดับในทำเนียบ ESG100 ประจำปี 2569 ด้วยการคัดเลือกจาก 931 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค
“บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน ได้ยกระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยได้ริเริ่มโครงการ ‘Journey to Net Zero’ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้ายกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า 100% โดยหันมาใช้เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโซล่าฟาร์ม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สานต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนประเทศให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ร่วมส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบสองในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI