บางจากฯ ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิต SAF สนับสนุน Net Zero MOPH

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Healthcare Leadership toward Net Zero MOPH และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขไทยสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel-SAF) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero MOPH ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปผลิต SAF เพิ่มมูลค่าของเสียภายในประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วของหน่วยงานและสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผล กระทบด้านสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPH
นางกลอยตา กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทบางจาก รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางบนเส้นทางคาร์บอนต่ำของภาคสาธารณสุขและภาคประชาสังคมผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสานเรื่อง ‘สุขภาพของคนไทย’ และ ‘นวัตกรรมสีเขียว’ ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มบริษัทบางจากมีความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจและองค์กรทั่วโลก ต่างมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เช่นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน
ในการสร้างระบบนิเวศเพื่อผลิต SAF นั้น เราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทาง ทั้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการรณรงค์ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ก่อนต่อยอดสู่โครงการ ‘Fry to Fly’ เชิญชวนให้นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิต SAF ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีของความร่วมมือนี้ พลังความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและบางจากฯจะสามารถสร้างโมเดลการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้จริง ช่วยปกป้องสุขภาพของคนไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน”