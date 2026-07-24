ปูนอินทรี x มูลนิธิกรุงศรี มอบอาคารเรียนเด็กเล็ก รร.ตชด.สุนทรเวช สังขละบุรี สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

“ปูนซีเมนต์นครหลวง” ร่วมกับ “มูลนิธิกรุงศรี” เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ 17 ปี ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ส่งมอบอาคารเรียนเด็กเล็ก มูลค่าการก่อสร้าง 1 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเน่พ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภายใต้แนวทางของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทางการศึกษา พร้อมพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเน่พ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางเสาวณีย์ รัตนกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนเด็กเล็ก ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ภายใต้แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ทุกท่านยังร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการเติบโต การสร้างรากฐานที่มั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเน่พ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ภายใต้การดำเนินโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองและชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงศรี ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
ดร.สุนีย์ กล่าวว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท และมูลนิธิกรุงศรี โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท รวมเป็น 1 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ปี 2573 ที่มุ่งเน้น 5 ด้านหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน เศรษฐกิจหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ การส้รางความมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ค่านิยม "ห่วงใย…ใส่ใจอนาคต" จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนั้น ปูนซีเมนต์นครหลวงได้สนับสนุนปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ “อินทรีเพชรพลัส” จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วงปี 2569-2571 ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิภูบดินทร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ได้ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนไปแล้วกว่า 34 แห่ง โดยมีเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงกว่า 75,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การส่งมอบอาคารเด็กเล็กแห่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยปูนซีเมนต์นครหลวงยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการอาศัยความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของบริษัทฯ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาทางสังคมจะดำเนินควบคู่กันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ./