รับมือโลกผันผวน!! ตลท.มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ หนุน Supply Chain ไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน SET Sustainability Forum ครั้งที่ 2/2026 หัวข้อ “พลิกความผันผวนของโลกสู่ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ Supply Chain” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารตลาดทุน และผู้นำองค์กรชั้นนำ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส และยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์ และกฎระเบียบการค้าที่เปลี่ยนแปลง
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อให้ผู้ประกอบการใน Supply Chain บริหารความเสี่ยง ยกระดับ ESG และแข่งขันได้ในระยะยาว ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้จากการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity building) และการพัฒนาเครื่องมือด้านความยั่งยืน เช่น SETCarbon เพื่อบริหารจัดการข้อมูลคาร์บอน รองรับมาตรฐานโลก และช่วยให้ Supply Chain เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการปาฐกถาพิเศษโดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในหัวข้อ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ Supply Chain ไทย ผ่านนโยบาย การเงิน และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล" โดยเน้นย้ำแนวคิด "พี่ช่วยน้อง" ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและคู่ค้าใน Supply Chain ผ่านความรู้ เทคโนโลยี และโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเสนอบทบาทแพลตฟอร์ม PromptBiz ในการเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ผู้ลงทุนยุคใหม่ไม่ได้มองแค่ผลประกอบการทางการเงิน แต่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับกรอบความยั่งยืน Supply Chain ที่โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระยะยาว ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และตลาดทุน เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจปรับตัว และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีเวทีเสวนา "รับมือความผันผวนของโลก...สร้าง Supply Chain ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน" โดยมีผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริม SMEs และสถาบันการเงิน เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน/ผู้แทนองค์กร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ นายวัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายกันต์ ถิระวัฒน์ ผู้บริหารสายงานการขายธุรกรรมการเงิน กลุ่มงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดยนายศุภกร เอกชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ./