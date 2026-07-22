มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนฯ คลิปสั้น "พลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศ" ต้อนรับ "2026 IMF-WBG Annual Meetings"

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) มอบรางวัลและร่วมถ่ายรูปกับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “เสียงคนรุ่นใหม่คือพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศ” ณ Plenary Hall ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Road to Thailand ต้อนรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี 2569 (2026 IMF-WBG Annual Meetings) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 โดยในฐานะเจ้าภาพ ประเทศไทยได้ชูแนวคิดหลัก “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” หรือ “ขอบฟ้าใหม่ของไทย: สร้างพลังให้ประชาชน เสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง”
ติดตามรายละเอียดของการประชุมฯ และชุดกิจกรรม Road to Thailand เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ https://www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook: AM2026 Thailand https://www.facebook.com/AM2026THAILAND