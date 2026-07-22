GOOD GOODS x UMBRO ยกระดับงานคราฟต์ไทย สู่แฟชั่นสปอร์ตระดับโลก หนุนชุมชนยั่งยืน

เมื่อแบรนด์ระดับโลกเติบโตไปพร้อมกับคุณค่าจากชุมชนไทย นั่นคือจุดเริ่มต้นของ GOOD GOODS x UMBRO Thailand Special Collaboration Collection คอลเลกชันพิเศษที่ถ่ายทอดแนวคิด "Global Meets Local" ผ่านการผสานดีไซน์สปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของ UMBRO แบรนด์กีฬาระดับโลก เข้ากับภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยจากชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่สะท้อนทั้งมาตรฐานการออกแบบระดับสากลและเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทย พร้อมวางจำหน่าย เฉพาะในประเทศไทย โดย UMBRO ในประเทศไทย ที่บริหารภายใต้การดำเนินงานของ Supersports
GOOD GOODS แบรนด์ไลฟ์สไตล์ของไทยภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ UMBRO Thailand ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านการต่อยอดองค์ความรู้และใช้วัสดุของชุมชนไทยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะทุกการสนับสนุนไม่ได้เป็นเพียงการเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุดพิเศษ แต่ยังเป็นการร่วมกระจายรายได้ สร้างโอกาส และสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
หัวใจสำคัญของคอลเลกชันคือการทำงานร่วมกับ 2 วิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดสกลนคร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าแปรรูปบ้านกุดจิก และวิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง ซึ่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่สินค้าแฟชั่นที่ร่วมสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
โดยที่ เสื้อผ้าและหมวก ในคอลเลกชันได้รับการตกแต่งด้วยผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมครามสีธรรมชาติจาก วิสาหกิจชุมชนทอผ้าแปรรูปบ้านกุดจิก จังหวัดสกลนคร ซึ่งสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าและการย้อมครามจากรุ่นสู่รุ่น ก่อนนำมาตีความใหม่ให้เข้ากับดีไซน์สปอร์ตของ UMBRO เกิดเป็นรายละเอียดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยในรูปแบบที่ทันสมัย
ขณะที่ กระเป๋า ในคอลเลกชันผลิตจากเสื่อกกสานมือของ วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง จังหวัดสกลนคร ที่ต่อยอดภูมิปัญญาการสานเสื่อกกพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และการใช้งาน พร้อมช่วยสร้างรายได้และสนับสนุนการสืบสานงานหัตถกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
GOOD GOODS x UMBRO Special Collaboration Collection จึงเป็นมากกว่าการร่วมออกแบบสินค้าระหว่างสองแบรนด์ แต่เป็นการเชื่อมโยงมาตรฐานการออกแบบระดับโลกเข้ากับคุณค่าของงานคราฟต์ไทย เปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่สายตาผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนทั้งคุณภาพ ดีไซน์ และเรื่องราวของชุมชนไทยในทุกชิ้นงาน
ร่วมสัมผัส GOOD GOODS x UMBRO Special Collaboration Collection ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เฉพาะในประเทศไทย โดยวางจำหน่ายที่ร้าน GOOD GOODS และ SUPERSPORTS สาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้
GOOD GOODS - เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Hug Thai ,, จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ , เซ็นทรัลพาร์ค ชั้น LG และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 2 โซน Skywalk
SUPERSPORTS - เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ลาดพร้าว , แฟชั่นไอส์แลนด์ , เซ็นทรัล พัทยา , เซ็นทรัล ขอนแก่น , เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ./