บางจาก ชูเป้าหมาย Net Zero ต้อนรับกรมธุรกิจพลังงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน SAF และเครือข่าย TCNN จัดทำแผนงาน 5 ปี

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมต้อนรับคณะจากกรมธุรกิจพลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต SAF ณ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ระบบห้องปฏิบัติการ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและแนวทางกำกับดูแลคุณภาพ SAF ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การศึกษาดูงานครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ SAF รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศ โดยมี นางสาวกิตติมา วงศ์แสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่ธุรกิจ และนายสุรพร เพชรดี ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมต้อนรับ
ในวันเดียวกัน นายบัณฑิตได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำ Roadmap และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2569–2573 ของเครือข่าย TCNN ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ TCNN ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร. อเนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ TGO และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ปรึกษา TCNN ตลอดจนคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำ Roadmap และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปีจาก รศ. วงกต วงศ์อภัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแบบสอบถามสมาชิก รวมถึงพัฒนาร่าง Roadmap และแผนปฏิบัติการของ TCNN ต่อไป
ภารกิจทั้งสองสะท้อนบทบาทของกลุ่มบริษัทบางจากในการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการสนับสนุนความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593