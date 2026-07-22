SPU ปลุกพลังเด็กไทยสู่โลก AI เปิดเวที “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2026” ปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่รับอนาคตประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคต ตอกย้ำบทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัล จัดการแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2026 : PromptVerse – Code the Future” ครั้งที่ 4 เวทีประลองไอเดียด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ทดลอง และลงมือใช้เทคโนโลยี AI แก้โจทย์จริงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมปั้นทักษะสำคัญ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การเขียน Prompt การทำงานเป็นทีม และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นต่ออนาคตของประเทศ
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 299 คน จาก 106 ทีม 99 โรงเรียน ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท โดยมีทีมนักศึกษา TA จาก “SPU AI Spark Club” ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิด สะท้อนพลังของการเรียนรู้แบบพี่ช่วยน้อง และการสร้าง Community ด้าน AI ของคนรุ่นใหม่ ภายในงานจัดขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า AI ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่เป็นทักษะสำคัญของโลกปัจจุบันที่เยาวชนต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี AI ผ่านโจทย์จากสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคต
“โลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วย AI สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรู้จักเทคโนโลยี แต่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณค่า เวทีนี้จึงเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง กล้าคิด กล้าทดลอง และเห็นว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตได้จริง” ผศ.ดร.วิรัช กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และคุณสิริกร ประทุม ผู้อำนวยการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในการร่วมกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก AI
ผศ.ดร.ปราลี กล่าวเพิ่มเติมว่า SPU AI Prompt Mini Hackathon 2026 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ แต่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทำให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จริง เข้าใจการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ ฝึกการคิดเป็นระบบ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แนวคิด ‘Code the Future’ ซึ่งสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ และความรับได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณอานนท์ แซ่อึ่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช., คุณศุภโชค บัวรักษ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณธิรวริทธิ์ ปิติพิพัฒน์ AI Model Engineer บริษัท สกายเอไอ จำกัด (SKYAI) ซึ่งร่วมแนะนำการใช้เครื่องมือ AI เบื้องต้น พร้อมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงของการแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น เยาวชนแต่ละทีมต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์โจทย์ การเขียน Prompt การสื่อสารภายในทีม และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่เยาวชนสามารถนำมาใช้คิด แก้ปัญหา และสร้างโอกาสใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้
สำหรับผลการแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2026 : PromptVerse – Code the Future” ครั้งที่ 4 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Autism” โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม “Software Warriors” โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา รับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม “PS” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “ชื่อทีม” โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “ทีม Z” โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการผลักดัน Future Skills ให้กับเยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้าน AI การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรม เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ./