ตลท.ร่วมกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สานพลังกองทัพไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ห่างไกล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม “ร่วมทำความดี” นำโดย พระครูสิริธรรมสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง โทรทัศน์ 4 เครื่อง และเครื่องฉายภาพระบบดิจิทัล 2 เครื่อง สำหรับ 3 โรงเรียนในจังหวัดเลย ประกอบด้วย โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว
นอกจากนี้ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้ร่วมอนุโมทนาสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระภิกษุและจากการร่วมทำบุญของผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนกว่า 300 ถุง มอบผ่าน กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรม “บ้านหมากแข้ง จากสมรภูมิ สู่แผ่นดินแห่งพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 มุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี พันเอก ยุทธพรหม จักษุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันส่งมอบโอกาสให้แก่สังคม สะท้อนวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” ที่มุ่งเป็นประตูสู่โอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน