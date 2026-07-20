จัดเต็ม!! MBK Center หนุนเมืองท่องเที่ยว อบรม “มัคคุเทศก์น้อยฯ" เพิ่มทักษะเยาวชนไทย

ก้าวแรกของมัคคุเทศก์น้อย Junior Guide@MBK Center เรียนรู้จริงในศูนย์การค้าใจกลางเมือง เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดพื้นที่เรียนรู้ ปั้นเยาวชนสู่เจ้าบ้านที่ดีรองรับเมืองท่องเที่ยว
Hello! Welcome to MBK Center. I'm a Junior Guide. How can I help you? ประโยคภาษาอังกฤษที่เปล่งออกมาจากรอยยิ้มสดใสของเด็กๆ “มัคคุเทศก์น้อย” ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเยาวชนกว่า 30 ชีวิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์น้อย : Junior Guide@MBK Center" ได้ก้าวออกจากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการพูดคุย แนะนำร้านค้า โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี
ตลอดระยะเวลา 7 สัปดาห์ที่เด็กๆ ได้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ ฝึกการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เรียนรู้การแนะนำสถานที่ เทคนิคการต้อนรับผู้มาเยือน และจำลองสถานการณ์ต่างๆ ก่อนลงพื้นที่จริงภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษา แต่ยังจุดประกายความฝันและเปิดมุมมองสู่อาชีพในอนาคตอีกด้วย
เด็กหญิงมานี-ทินมานี อายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ เล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า “ดีใจมากๆ ค่ะ ที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในสถานที่จริง ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ ได้พบปะและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ รวมถึงชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และช่วยให้ได้ฝึกฝน รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ”
ส่วนเด็กชายสงกรานต์ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ เล่าว่า “หลังจากที่ผมได้คุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้น และพัฒนาขึ้นครับ ผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ 1 ของการอบรมจนถึงวันนี้ วันนี้ผมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเยอะที่สุดเลยครับ สามารถพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจเป็นอย่างดี”
นอกจากนี้ เด็กๆ ยังผลัดกันเล่าถึงบรรยากาศการอบรมในห้องเรียน Junior Guide@ MBK Center เด็กชายอั่งเปา-ก้องยศ อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดวงแข เล่าว่า “วันแรกของการอบรมสนุกสนานเป็นอย่างมาก ในส่วนของการเรียนรู้นั้น พี่ๆ นิสิตผู้รับหน้าที่เป็นวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และสอนได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อนใหม่ที่ได้พบเจอกันในกิจกรรมต่างก็มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และทำให้ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมายครับ”
เช่นเดียวกับ เด็กหญิงมาตังค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนวัดดวงแข ได้ร่วมแบ่งปันความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Junior Guide วันแรก ด้วยรอยยิ้มและท่าทางที่สดใสว่า “หนูอยากจะทำงานมัคคุเทศก์ ไกด์ และแอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะ รู้สึกประทับใจในความใส่ใจของพี่ๆ วิทยากรที่มามอบความรู้ให้สนุกมากค่ะ ได้ความรู้ภาษาอังกฤษ และยังเปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากต่างโรงเรียนอีกด้วยค่ะ”
นอกจากเด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงแล้ว โครงการ มัคคุเทศก์น้อย Junior Guide@MBK Center ยังเปิดพื้นที่ให้นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฝึกปฏิบัติการสอนจริง ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารให้แก่เยาวชน
คุณครูพี่แป้ง ปุรพร ศรเดช นิสิตชั้นปีที่ 4 และ คุณครูพี่ขวัญ ขวัญกมล ขันทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 ร่วมแบ่งปันความประทับใจในบทบาทครูพี่เลี้ยงและวิทยากรฝึกหัดในโครงการมัคคุเทศก์น้อย Junior Guide@MBK Center ว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงในวิชาชีพครูก่อนที่จะออกไปทำงานจริง น้องๆ ที่เข้าร่วมมีความตั้งใจเรียนดีเยี่ยม ทุกคนมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าที่จะตอบคำถาม นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะ รู้สึกดีใจที่น้องๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าความรู้เรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้จากคลาสนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กๆ ค่ะ”
คุณครูพี่ปาร์ค ธุวพัส จิวรพันธ์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมสอนน้องๆ ด้วย กล่าวว่า “ผมเรียนสาขาภาษาอังกฤษ ดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในโรงเรียนเขตปทุมวัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว จากการสอนน้องๆ ได้เห็นว่าน้องๆ แต่ละคนมีพัฒนาการค่อนข้างดี จากวันแรกๆ อาจจะยังไม่มั่นใจ แต่พอผ่านการอบรมครั้งที่ 7 และได้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผมได้เห็นว่าน้องๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริงๆ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ พูดคุยกับนักท่องเที่ยวในเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ครับ”
ความประทับใจจากโครงการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กนักเรียนและนิสิตเท่านั้น แต่ยังได้รับเสียงชื่นชมจากผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมองว่ากิจกรรมนี้ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ให้กับเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่ โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนสวนลุมพินี โรงเรียนวัดดวงแข และโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางสาวนัณธิกา สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล กล่าวว่า “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย Junior Guide@MBK Center มีประโยชน์ต่ออนาคตและการประกอบอาชีพ มีประโยชน์ต่อเด็กๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านภาษา ถือเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้เด็กได้มองเห็นภาพในอนาคต สามารถนำไปวิเคราะห์ความถนัดของตนเองเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์, แอร์โฮสเตส, สจ๊วต หรือ งานประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้ภาษา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆ ได้มาเรียนรู้ปูพื้นฐานไปสู่อนาคตค่ะ”
นางสาวจิตรา ยิ้มโสภี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า "เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ และเด็กๆ มีความกระตือรือร้นกันมากค่ะ เนื่องจากโรงเรียนวัดปทุมวนารามตั้งอยู่ใจกลางย่านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ชีวิตของเด็กๆ จึงผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้ว ที่ผ่านมามักจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสอบถามเส้นทาง ซึ่งเด็กๆ สามารถตอบและใช้สำเนียงได้ดี เมื่อกลับมาโรงเรียนก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าวันนี้ได้ช่วยบอกทางชาวต่างชาติ โรงเรียนอยากให้เด็กๆ นำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สนุกกับการทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมเมืองและแหล่งเศรษฐกิจใจกลางกรุงได้อย่างมีความสุขค่ะ”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.สุขพรรษา จตุรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้ร่วมสังเกตการณ์ในห้องเรียน กล่าวว่า “เป็นโอกาสสำคัญที่นิสิตคณะครุศาสตร์จะได้นำหลักสูตรที่ออกแบบในชั้นเรียนมาปฏิบัติงานสอนในชีวิตจริง ซึ่งช่วยเพิ่มพูนทักษะรอบด้านในอนาคต ทั้งการบริหารหลักสูตร การควบคุมชั้นเรียน และการถ่ายทอดความรู้ ขณะเดียวกันเยาวชนในชุมชนที่มาเข้าร่วมอบรม ก็ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับพี่ๆ นิสิตที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเด็กๆ สามารถนำความรู้และชุดข้อมูลนี้กลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง ตลอดจนช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน โดยจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมภาพรวมในวันนี้ พบว่านิสิตมีความตั้งใจและเตรียมแผนการสอนมาเป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสภาพจริงของเด็กในชั้นเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจในสาระความรู้ และได้รับความสนุกสนานอย่างเห็นได้ชัดค่ะ” ./