ธ.ก.ส. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในงาน “BAAC NEXT VALUE 2026” มุ่งเชื่อมโยงพันธมิตรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ “BAAC NEXT VALUE 2026” ภายใต้โครงการบริหารการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (A-Link) ปีบัญชี 2569 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและลูกค้าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ ขยายตลาดลูกค้า และยกระดับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของธนาคาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยี AI ด้านการเกษตร” และเสวนาพิเศษ SMART ENERGY BETTER LIVING : พลังงานอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการเชื่อมเครือข่าย สร้างโอกาส ต่อยอดธุรกิจการเกษตร
นอกจากนี้ ภายในงานยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส. อาทิ สินเชื่อไทยยั่งยืน สินเชื่อเพื่อ SME ไทยไชโย สินเชื่อเทคโนโลยีเครื่องจักรกล สินเชื่อ BCG และผลิตภัณฑ์เงินฝากยุ้งทอง รวมถึงสินค้าแกลมเกษตรจากลูกค้า ธ.ก.ส. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ รวมถึงยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ธ.ก.ส. ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
พร้อมต่อยอดโอกาสทางการค้าและการเติบโตร่วมกันระหว่างธนาคารและลูกค้าในทุกมิติ โดยมี นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว และนายธารา ศรีหะมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากฝ่ายกิจการสาขาทั้ง 9 ภาค เข้าร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
จังหวัดระยอง ./