ซีพีแรม ชวนประกวดคลิป TikTok ปีที่ 3 โชว์ไอเดีย “ภารกิจพิชิต Food Waste ในชีวิตจริง”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน เดินหน้าจัดการประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ปีที่ 3 ชวนชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาปล่อยของ!! ในหัวข้อ “ภารกิจพิชิต Food Waste ในชีวิตจริง” ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนสังคม กระตุ้นคนไทยให้หันมาลดขยะอาหารในชีวิตประจำวัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลพิเศษอีกมากมาย เปิดรับรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ตุลาคม 2569
ผู้ที่สนใจร่วมท้าทายภารกิจรักษ์โลกในครั้งนี้ สามารถสร้างสรรค์คลิปแนวตั้ง (9:16) ความยาวไม่เกิน 1 นาที จะลุยเดี่ยวหรือรวมทีมก็ได้ (1 ผลงานต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน) จากนั้นโพสต์คลิปลงช่อง TikTok ของตนเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #ภารกิจพิชิตfoodwasteในชีวิตจริง แล้วนำลิงก์ผลงานไปแนบในแบบฟอร์มรับสมัครที่ https://forms.gle/VXsnpLebJ83tP1Bk7
งานนี้เปิดกว้างการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร้ข้อจำกัด จะเล่าผ่าน Vlog ชีวิตประจำวัน หนังสั้นสุดดราม่า หรือคลิปสายฮาขำกลิ้ง ก็จัดเต็มได้ตามสไตล์ ขอแค่มีครบ 3 องค์ประกอบหลัก คือการลงมือทำจริง ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และข้อความชวนให้คนดูทำตาม สิ่งเหล่านี้คือเกณฑ์การตัดสิน ควบคู่กับไอเดียที่แปลกใหม่ เทคนิคการนำเสนอ รวมถึงคุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ อีกทั้งผลงานของคุณอาจกลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญ ที่จุดประกายให้ผู้คนหันมาลด Food Waste ได้แบบคาดไม่ถึง!
มาร่วมแชร์ไอเดียเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน แล้วลุ้นประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 รางวัลสุดท้าย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทาง TikTok และ Facebook CPRAM ส่วนพิธีมอบรางวัลผู้ชนะจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ดูรายละเอียดของกติกาและเงื่อนไขการประกวดทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ CPRAM https://www.facebook.com/CPRAM.Brand